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18 декабря,
2019
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Томская епархия проведет благотворительный сбор для семьи погорельцев из Итатки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

19 декабря храмы Томской епархии проведут сбор пожертвований для семьи Фроловых из Итатки. В ночь на 30 декабря прошлого года в доме Фроловых взорвался газовый баллон и начался пожар.  От огня пострадали пять человек, в том числе трое детей. 

Томская епархия проведет благотворительный сбор для семьи погорельцев из Итатки

«В семье пять человек — двое родителей и трое малолетних детей: Николай (11 лет), Антон (6 лет) и Степан (1 год). Все, включая детей, получили сильнейшие ожоги, — пишет пресс-служба епархии. — После продолжительного лечения семья вернулась в Томск. Сейчас семья возвращается к обычной жизни, отец вышел на работу, мать с младшим ребенком дома, Николай по состоянию здоровья на домашнем обучении, Антон пошел в первый класс. Семья остро нуждается в средствах для восстановления здоровья, детям предстоят пластические операции, а также необходимо восстанавливать сгоревшее жилище».

Православные призывают томичей поучаствовать в благотворительном сборе. Помощь для семьи Фроловых будут собирать весь день 19 декабря — день памяти святителя Николая Чудотворца.


О том, как тетя пострадавших при пожаре детей добивалась их отправки в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, читайте в этой статье. 

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