Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам

В здании «Дома сестринского ухода» открывается гуманитарный склад Томской епархии. Открытие назначено на 27 ноября. Об этом сообщается на сайте епархии.

«Важнейшие направления работы отдела по социальному служению и благотворительности Томской епархии — это проекты «Защита жизни», «Профилактика абортов», «Профилактика социального сиротства», — говорится в сообщении. — Важная составляющая этого взаимодействия — социальная поддержка наиболее нуждающихся беременных женщин и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказание гуманитарной помощи позволит многим нуждающимся женщинам сохранить беременность, предупредить изъятие детей у семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».





Отмечается, что одежда, обувь, предметы гигиены, средства по уходу и иные вещи, собранные на гуманитарном складе, пойдут не только многодетным и малоимущим семьям, нуждающимся беременным женщинам, одиноким матерям, но и пенсионерам, погорельцам, а также людям в трудной жизненной ситуации. На первом этапе ежемесячную помощь смогут получать около 50 семей.