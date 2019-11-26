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26 ноября,
2019
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Новости

Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

В здании «Дома сестринского ухода» открывается гуманитарный склад Томской епархии. Открытие назначено на 27 ноября. Об этом сообщается на сайте епархии.


Открытие склада стало возможным благодаря средствам гранта и благотворительным пожертвованиям.

Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам
Фото: pravoslavie.tomsk.ru

«Важнейшие направления работы отдела по социальному служению и благотворительности Томской епархии — это проекты «Защита жизни», «Профилактика абортов», «Профилактика социального сиротства», — говорится в сообщении. — Важная составляющая этого взаимодействия — социальная поддержка наиболее нуждающихся беременных женщин и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказание гуманитарной помощи позволит многим нуждающимся женщинам сохранить беременность, предупредить изъятие детей у семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».


Отмечается, что одежда, обувь, предметы гигиены, средства по уходу и иные вещи, собранные на гуманитарном складе, пойдут не только многодетным и малоимущим семьям, нуждающимся беременным женщинам, одиноким матерям, но и пенсионерам, погорельцам, а также людям в трудной жизненной ситуации. На первом этапе ежемесячную помощь смогут получать около 50 семей.

Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам
Фото: pravoslavie.tomsk.ru
Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам
Фото: pravoslavie.tomsk.ru
Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам
Фото: pravoslavie.tomsk.ru
Томская епархия начнет раздавать вещи нуждающимся семьям и беременным женщинам
Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Склад будет работать еженедельно по четвергам с 13:30 до 17:00, по субботам с 10:00 до 13:00. Чтобы получить помощь, нужно будет записаться по телефону: 8-913-114-2614.


Принести и пожертвовать одежду можно без записи, но по предварительному звонку.

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