Томская елка на Ново-Соборной в топ-25 самых высоких в России

Портал ТурСтар подсчитал, какие российские города украшают самые высокие праздничные ели. Томская 24-метровая елка вошла в число 25 самых высоких.





Так, по результатам рейтинга, самые высокие ели украшают Москву — 27 метров и Уфу — 30 метров. При этом деревья в этих городах живые.





«Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними елками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м)», — говорится в результатах исследования.





Среди сибирских городов выделяются Иркутск и Кемерово — 25-метровые елки, Новосибирск — 22-метровая елка.





В топе-25 самых высоких елок Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Самара (25 метров), Ставрополь (25 метров), Пенза (25 метров), Липецк (24 метра), Омск (23 метра), Йошкар-Ола (23 метра), Хабаровск (23 метра), Благовещенск (22 метра), Краснодар (22 метра), Нижний Новгород (22 метра), Калуга (22 метра), Мурманск (22 метра), Рязань (22 метра).