Томская активистка вышла в одиночный пикет против войны

1 сентября гражданская активистка Ася Шулбаева вышла в одиночный пикет на площади Ново-Соборной. Она выступила против вражды и пропаганды войны.

На плакате было написано: «Война в Украине — преступление и позор России. Пропаганда вражды, оружие, «отпускники» и советники. Развязывать войны нельзя! Ст. 353-354 УК РФ. Пакт Молотова-Риббентропа – пролог начала Второй мировой войны». ​

1 сентября — дата начала Второй мировой войны, — рассказала Ася Шулбаева. — 1 сентября 2004 года боевики захватили школу в Беслане. Сначала день трагедии в Беслане помнили, а потом благополучно забыли. Наша страна развязала через 70 с лишним лет агрессивную войну в центре Европы. Это вялотекущая война без больших наступательных операций. 1 сентября нужно вспоминать эти события, а не прыгать и плясать.

Добавим, 1 сентября исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой войны. Ранним утром 1 сентября 1939 года войска Германии вторглись в Польшу, начав Вторую мировую войну. Война закончилась 2 сентября 1945 года.





Ровно 15 лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу в Беслане. Тогда погибли 334 заложника, в том числе 186 детей. Три дня боевики удерживали 1128 детей, их родителей и работников школы без еды и воды. Они требовали вывести федеральные войска из Чечни.