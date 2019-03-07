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07 марта,
2019
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Новости

Томская активистка провела одиночный пикет против «гендерного неравенства»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Основательница «Центра для ЛГБТ-женщин и феминисток» София Назарова провела пикет в поддержку борьбы женщин против гендерного неравенства. Девушка целый час простояла на Новособорной площади с плакатом «8 марта - День солидарности женщин в борьбе против гендерного неравенства. А не праздник весны и женственности».

Томская активистка провела одиночный пикет против «гендерного неравенства»

«Я вышла на пикет, потому что сейчас многие, в том числе и женщины, считают, что 8 марта — это праздник любви к женщине, — рассказала ТВ2 София Назарова. — Они говорят, что женщина должна быть красивой и прекрасной и чтобы она оставалась такой. Например, меня сегодня утром поздравил дедушка, сказал: будь милой и прекрасной. Люди забывают про суть праздника. Сейчас в России много проблем с правами женщин. Гендерное неравенство, харрасмент, узаконенное домашнее насилие. Также постоянно поднимается вопрос запрета абортов. Проблемы сохраняются, другое дело, что все стали закрывать на это глаза. И сами женщины считают, что никаких проблем у нас нет. Это объяснимо, так как все воспитывались в патриархальном обществе и с молоком матери впитывали, что женщины ниже мужчин по всем параметрам. Я хотела напомнить людям суть праздника 8 марта - День солидарности женщин в борьбе против гендерного неравенства».


Соня Назарова отметила, что люди в целом спокойно реагировали на ее пикет.


«Одна девушка проходила мимо, увидела мой плакат и обняла меня. В последний момент подошел мужчина и начать говорить про традиционные ценности и что феминизм - «это плохо и что он пришел с Запада». Я пыталась с ним дискутировать, но он говорил, что «права человека — это плохо, и женщина должна быть женщиной».

Томская активистка провела одиночный пикет против «гендерного неравенства»
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