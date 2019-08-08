Томская активистка Ксения Фадеева выйдет на пикет в поддержку задержанных на акциях в Москве

Активистка и координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева выйдет на одиночный пикет в поддержку задержанных на акциях «Вернем себе право на выборы» в Москве.





Ксения рассказала ТВ2, что штаб Навального подавал в городскую администрацию уведомление на разрешение пикетов, однако получил отказ.





«Нам отказали в проведении пикетов, сказали, что все места в городе заняты, послали даже не на Авангард, а на Высоцкого. А на тех местах, которые мы заявляли, якобы проходят другие мероприятия. Я планирую выйти в одиночный пикет. Если будут еще какие-то люди желающие, то мы будем просто с ними чередоваться», — сказала Ксения Фадеева.





Пикет запланирован на субботу, 14.00 часов. Место проведения — Камень Скорби.





Акция «Вернем себе право на выборы» проводилась в столице в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы якобы из-за нарушений при сборе подписей.





Акции прошли в Москве 27 июля и 3 августа. В первую акцию, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских. 3 августа еще до начала акции полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.





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