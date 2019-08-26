«Томскавтотранс» возглавил новосибирский бизнесмен

Генеральным директором АО «Томскавтотранс» вместо Сергея Световца стал Евгений Демченко, сообщила администрация Томской области.





Евгению Демченко 43 года. Он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2001 по 2007 год работал в органах внутренних дел, также возглавлял новосибирскую компанию по доставке нефтепродуктов.





«С 2008 года работает на руководящих должностях в организациях сферы автомобильного транспорта. В 2008-2009 годы являлся заместителем директора ООО «Управление Механизации Неоград» (Новосибирск), с 2009 года до назначения на должность генерального директора АО «Томскавтотранс» — директором ООО «Маник» (Новосибирская область)», — говорится в сообщении.





Отметим, экс-гендиректор «Томскавтотранса» Сергей Световец написал заявление об увольнении по собственному желанию 20 августа 2019 года. Сергей Световец возглавил предприятие год назад. Тогда замгубернатора Игорь Шатурный говорил, что план развития предприятия есть, обещал, что вернутся перевозчики, которые ушли из-за постоянных задержек с выплатами, на предприятии будет наведен порядок и увеличатся доходы. В планах были покупка новых автобусов и внедрение безналичной системы оплаты.





Ранее, со слов руководителя профсоюза работников Натальи Голубевой, мы сообщали, что на предприятии сохраняются долги по зарплате за июль. В июле сотрудники не могли получить зарплату за июнь, а также уволенные по сокращению водители не могли воспользоваться правом досрочного увольнения, не дожидаясь привычных двух месяцев для получения компенсационных выплат.





Поэтому им приходилось отмечаться на работе и из-за отсутствия работы сидеть в коридоре. Тогда несколько сотрудников «Томскавтотранса» обратились в трудовую инспекцию, а профсоюз направил обращение в ОНФ, где заверили, что передадут дело в Следственный комитет. Сейчас долги по июньской зарплате погашены. На предприятии по-прежнему нет новых автобусов, планируются сокращения (всего на предприятии по состоянию на июнь 2019 года работают 170 человек).





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