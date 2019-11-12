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12 ноября,
2019
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Томск встал в десятибалльных пробках, вызванных снегопадом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Вечером 12 ноября Томск встал в десятибалльных пробках, вызванных снегопадом. Движение парализовано на всех ключевых улицах города.

Томск встал в десятибалльных пробках, вызванных снегопадом

Так, скорость движения не превышает трех километров в час на проспекте Ленина, Комсомольском, Фрунзе. Затруднено движение на Енисейской, Шевченко, Елизаровых, Сибирской, Пушкина, Иркутском тракте. 


В соцсетях томичи сообщают об авариях, также затрудняющих движение. Так, машины столкнулись на улице Учебной, на перекрестке Иркутский тракт — Рабочая, при выезде на Суворовское кольцо. Также автомобилисты отмечают, что трасса не чищена. 

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