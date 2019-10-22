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22 октября,
2019
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Томск впервые может войти в российский рейтинг креативного капитала

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В новую версию российского Индекса креативного капитала 2020 года могут включить Томск, сообщает «Российская газета». Также впервые в индекс могут включить Волгоград, Ижевск, Якутск, Ханты-Мансийск.

Томск впервые может войти в российский рейтинг креативного капитала

Специалисты фонда Calvert 22 и PwC оценят 25 российских городов, проанализировав более 200 индикаторов их креативного и инновационного развития.


Основу рейтинга составляют пять базовых блоков — город, люди, бизнес, власть и бренды, которые характеризуют состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, городской политики, имиджа города и т. д.


Под креативным капиталом создатели индекса понимают особенности социального климата, культурного и образовательного ландшафта, институциональной инфраструктуры, информационного пространства, способствующие привлечению представителей креативных профессий и реализации их потенциала с учетом как глобальных трендов, так и региональной специфики. 


В 2019 году лидером стала Москва, как и в прошлом году, ее индекс составил 69,32. Вторую и третью строчку традиционно занимают Санкт-Петербург и Казань, на четвертом месте, как и в прошлом году, Екатеринбург. Замыкает пятерку лидеров Владивосток, прибавивший три позиции по сравнению с 2018 годом. 

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