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23 декабря,
2019
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Томск вошел в топ-25 самых закредитованных регионов России

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Агентство «РИА Новости» подготовило рейтинг закредитованности россиян. Эксперты на основании данных Центробанка и Росстата выясняли, как часто жители регионов, в том числе Томской области, берут кредиты.


Как показало исследование, средний уровень закредитованности россиян за год вырос с 44,9 % до 47,1 %. Больше всего долгов перед банками у жителей Калмыкии, где кредиты есть у 86,2 %, меньше всего кредитов у жителей Ингушетии — лишь 9,9 % этого региона имеют долги. Томская область расположилась на 23-м из 85 мест в рейтинге — 50 % жителей имеют кредиты. В среднем, каждый из них должен по 222,5 тысячи рублей. Для сравнения, средний долг россиянина — 227 тысяч рублей.


В других сибирских регионах близкий к томскому уровень закредитованности. Так, в Кемеровской области он равен 50,4 %, Красноярском крае — 51 %, Хакасии — 52,3 %, Новосибирской области — 66 %.


Авторы исследования отметили, что стабильный рост числа кредитов может быть связан с тенденцией ежегодного снижения процентных ставок.  

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