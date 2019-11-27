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27 ноября,
2019
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Томск вошел в топ-20 городов России по уровню жизни

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

Финансовый университет при правительстве РФ составил рейтинг уровня жизни российских городов. Томск занял в нем 16 место.

Томск вошел в топ-20 городов России по уровню жизни

Для исследования специалисты опросили около 600 жителей 78 российских городов с населением более 250 тысяч человек. Людей спрашивали о качестве медицины, работе местных властей, состоянии жилфонда, благоустройстве города, развитии образования и культурной инфраструктуры. 


Работу местной власти томичи оценили высоко, по этому критерию город попал на восьмое место в списке. 18-м Томск стал по уровню благоустройства, 20-м — по развитию культуры и образования, 28-м — по общему качеству жизни. 


При этом медицину и обслуживание и ремонт дорог томичи оценили низко. По этим критериям город оказался на 51-м и 78-м местах соответственно.


Первое место во всероссийском списке заняла Казань, на последнее попала столица Бурятии Улан-Удэ. Из сибирских городов впереди Томска оказались Иркутск, Кемерово, Новокузнецк и Новосибирск. 

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