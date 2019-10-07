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07 октября,
2019
Новости

Томск вошел в двадцатку городов с самой высокой зарплатой

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томск занял 20 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Согласно информации «РИА Рейтинг», в Томске средняя зарплата в первом полугодии 2019 года составляет 44,1 тысячу рублей.

Лидерами рейтинга стали: Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский.


Среди крупных сибирских городов лидерами по уровню зарплат оказались: Иркутск (14 место), Красноярск (18 место), Кемерово (19 место). Новосибирск в рейтинге занял 37 место, Барнаул — 77. Последние три позиции в рейтинге занимают Элиста, Черкесск и Шахты.


Ранжирование городов строилось на том, что эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах нашей страны.

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