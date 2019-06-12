Томск вместе со всей страной отмечает День России: ФОТО

12 июня «День России» отмечается по всей стране. Праздник приурочен к принятию 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В 1991 году именно 12 июня состоялись первые выборы Презедента независимой России. Борис Ельцин своим указом в 1994 году придал празднику государственное значение.





Открыл праздник губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он поздравил томичей и вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации.



В Томской области в честь праздника пройдут больше 400 праздничных мероприятий, говорится на сайте обладминистрации. Во всех районах состоятся концерты, соревнования, тематические конкурсы рисунков и чтецов, интеллектуальные игры, выставки книг и изделий народного творчества, тематические кинопоказы, игровые программы для детей, а также патриотические акции.



