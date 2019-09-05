Томск участвует в экологической акции по сдаче отработанных батареек

Многие знают, что отработанные батарейки нельзя выбрасывать в мусор, потому что это бомбы замедленного действия. На обычной свалке от коррозии или от механических повреждений защитный металлический слой батареек разрушается и тяжелые металлы оказываются на свободе. Они легко проникают в почву, а оттуда - в грунтовые воды, которые пополняют реки и водохранилища. Одна пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 метров земли и около 400 литров воды.







В Томске есть несколько пунктов приема использованных батареек, а теперь в рамках федерального проекта «Неделя сбора батареек с Duracell» в Томске появился дополнительный контейнер. Он установлен у здания Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (пр-т Кирова, 14).







В контейнер можно абсолютно бесплатно сдать батарейки и аккумуляторы разных марок в любом количестве. Конструкция приемника позволяет сдавать их даже в бутылках. Приносить можно также старую мобильную технику – телефоны, планшеты и т.д. В контейнер не принимаются ртутные отходы, стекло и пластик.







«Содержимое батареек и аккумуляторов токсично из-за наличия в составе опасных для человека химических элементов, таких как свинец и ртуть, поэтому их нельзя выбрасывать с обычным мусором, – отмечает директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунёва. – Переработав батарейки и очистив от примесей, можно получить ценное сырье для производства, в том числе железо, цинк, марганец, графит. Просим томичей поддержать проект, вернув ресурсы в промышленный оборот, ведь даже самый маленький вклад является частью большого общего дела по сохранению окружающей среды».







Во всероссийской экологической акции уже приняли участие Сочи, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Саранск, Ульяновск, Воронеж, Краснодар и другие города. В Томске контейнер пробудет неделю, а затем отправится в Кемеровскую область.

