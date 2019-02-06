Томск простился с Владимиром Захаровым

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Шестого февраля Томск простился с режиссером и основателем театра «2+Ку» Владимиром Захаровым, трагически погибшим при пожаре 1 февраля. Проводить в последний путь Мастера пришли сотни томичей.

Александр Барабанщиков, бизнесмен: «Когда ко мне приезжали гости из других городов и у них были всего одни выходные в Томске, я всегда говорил, что если у вас есть время ровно на одно место в городе, это должен быть театр «2+Ку». Никто не пожалел о моем совете. Хотя сначала относились с недоверием — театр какой-то, можно в бар какой-нибудь сходить, повеселиться. Но в итоге приходили сюда — по моей настоятельной рекомендации — и все понимали...»

...Вы знаете, про музыкантов говорят, что они всю жизнь одну свою ноту ищут. Владимир не музыкант, конечно, но он одну свою краску, свою интонацию точную, правильную нашел — он очень глубоко ее проработал. И он умел говорить напрямую с тем, что, возможно, очень глубоко в человеке спряталось. Он мог найти ребенка внутри очень большого серьезного взрослого, который притворяется, что он все знает, все умеет и все понимает в этом мире...

«...На таких людях, как Владимир, как на гвоздиках, город держится. И после ухода таких людей непонятно, за что остается город любить. Надеюсь, что город его не забудет».

Любовь Клокова, журналист: «Владимир — большой сказочник. И не только сказочник. Поэтому сейчас столько людей здесь. Потому что это чудо. Сначала мы думали, что маленькое чудо — маленький театр, а оказывается, когда мы его потеряли, это большое наше чудо. Это как раз именно то, чем наш город мог всегда гордиться. И чем мы действительно отличались от всего мира. Это Владимир Захаров. Он — душа нашего города».

Татьяна Кузнецова, преподаватель: «Душой был Владимир Захаров. Я была в театре всего один раз, к сожалению. Жалею, что не сходила еще. Все думаешь — успею, успею потом. А потом может и не настать. Все какая-то суета. Жить порой-то не успеваешь...»

...Всего один раз была здесь, но он запал в душу. Попала в другой мир. Наверное, как и каждый, кто сюда первый раз приходит — и ходит, смотрит, широко распахнув глаза, а иногда и рот. Потому что это необычно. Таких людей очень мало, и нам посчастливилось знать одного из них.

Ася Федоровна, бабушка маленьких внуков: «Кто-то в комментариях писал: «ну что ж он кинулся, там всего же куклы?». Другие отвечали: «Они для него — живые...». Владимир — это сказка. И возвращение в детство. Он создавал это пространство. Обживал его. И дарил другим...»

Лариса Чепурная, тренер: «Это был светлый человек. Визитная карточка — талант, который показывал наш Томск. Владимир Захаров сумел соединить творчество, науку, кибернетику, дерево и молодежь — детей. На его сказках вырос и мой старший ребенок — ему 23, и младшая — ей 13. И я с ними на этом выросла. Это был человек, который давал нам любовь!»