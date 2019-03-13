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13 марта,
2019
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Томск присоединится к фестивалю «Крымская весна»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Фестиваль «Крымская весна» проведут в Томской области по случаю пятилетнего юбилея присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Томск присоединится к фестивалю «Крымская весна»

«В рамках фестиваля пройдут более 60 культурно-просветительских мероприятий во всех муниципальных образованиях региона. Это будут классные часы, открытые уроки, выставки в школах и домах культуры, спортивные и многие другие массовые мероприятия», — говорится в сообщении.


Главным событием фестиваля станет концерт творческих коллективов на площади Новособорной, который пройдет 17 марта, в 14.00.


19 и 20 марта в областной библиотеке им. А.С. Пушкина покажут документальные фильмы Сергея Холошевского «Крымская весна» и Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину».


Добавим, что инициатором фестиваля «Крымская весна» выступила Общественная палата РФ, которую поддержало правительство столицы. Пятилетие присоединения Крыма к России в эти дни будут отмечать в Москве, Омске, Красноярске, Томске, Тюмени, Саранске. В Улан-Удэ праздничные мероприятия продлятся до 23 марта, их апофеозом станет флешмоб «Крым-5», участники которого выстроятся в карту полуострова.

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