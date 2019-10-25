Томск к 75-летию Победы: обновленный Лагерный сад и Южное кладбище, ремонт улиц и парк техники

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Масштабные работы планируется провести в Томске в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 25 октября мэр Томска Иван Кляйн подвел итоги благоустройства Лагерного сада и Южного кладбища, а также рассказал о планах — благоустроить улицы, которые названы в честь Героев Советского Союза, восстановить Пост №1, оборудовать парк военной техники.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Работы в Лагерном саду начались в 2018 году. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» компания «Голден Строй» обустроила площадку для концертов и массовых мероприятий, переоборудовала расположенные у сцены трибуны на три тысячи зрителей, восстановила газоны.



В 2019 году благоустройство Лагерного сада решили продолжить. Изначально администрация города планировала потратить 78 млн рублей, однако позже увеличила сумму до 86 млн рублей, а также привлекла бизнес.

Работы по благоустройству всей территории мемориального комплекса Лагерного сада начались в конце июня. Их выполняла компания «Томскремстройпроект», которая выиграла аукцион на 76,9 млн рублей. Планировалось, что работы завершатся в октябре.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

По словам директора компании подрядчика «Томскремстройпроект» Виталия Малащука, на центральной аллее, на площадках кургана и вокруг его было уложено новое гранитное покрытие. Подрядчики укрепили ступени, отреставрировали фигуры Матери и Солдата, укрепили основание и заменили покрытие стел. На стелах добавили имена 86 томских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 14 Героев Советского Союза.

Ветераны обратились к томичам с просьбой уважительно относиться к памяти наших погибших земляков.



«Это святое место должно всегда сохраняться в чистоте, порядке. Нельзя, чтобы в таком месте валялись фантики, бутылки, пластиковые упаковки. Здесь все должно быть в идеальной чистоте. Это же оскорбление для всех погибших в войне, унижение, когда кругом грязь», — обратилась к населению города ветеран войны Евгения Коготкова.

Руководитель городского совета ветеранов Николай Мозель добавил, что не стоит лазить по стелам и кататься на роликах и велосипедах там, где увековечены имена солдат защищавших нашу Родину.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Также в Лагерном саду в рамках реконструкции появились новые дорожки, была организована парковка. Осенью на верхней террасе осенью высадили около 1000 деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Специалисты Томского электромеханического завода к 75-той годовщины победы в войне изготовили газовую горелку и решетку в форме пятиконечной звезды. Решетка сделана из нержавеющей стали, что обеспечит долговечность нового элемента. Конструкция горелки также изменена — пламя больше не будет коптить, а расход газа снизится на 15%. Накануне сотрудники газовой службы провели техническую готовность оборудования, а сегодня зажгли Вечный огонь.

«Здесь мы применяем новую горелку с газом, изготовили звезду, есть защита от ветра и от любой погоды, посторонних предметов», — рассказал один из подрядчиков.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

По итогам совещания Иван Кляйн поручил обработать тротуар в Лагерном саду специальными реагентами, чтобы избежать гололеда. А также рассказал о дальнейших планах, в том числе о размещении в Лагерном саду боевых орудий.

«Места лучше для размещения парка «Патриот» нет. В Лагерном саду и Монумент боевой и трудовой славы. Было бы правильно, чтобы люди, придя в одно место, могли увидеть все сразу», — сказал мэр.

Как комментировал Кляйн ранее, мэрия выбрала две площадки — в левой и в правой части Лагерного сада. Окончательный выбор места будет зависеть от того, сколько техники придет в Томск.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Также в 2020 году будет отремонтировано одноэтажное здание, принадлежащее «Горзеленстрою», приведен в порядок Пост №1.

«У нас был разработан проект реконструкции Поста № 1 на 140 млн рублей. Огромные деньги, которые мы предпочли не тратить, — рассказал Иван Кляйн. — Работы будут выполнены за 12-14 млн внебюджетных средств. Там стены стоят на подпорках, они накренены и могут развалиться. Проект предусматривал, что мы отремонтируем тир, протянем канализацию. Мы от этого отказываемся и делаем только восстановление деревянной части. Разбираем пристройку и заново выстраиваем».

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Благоустроили в 2019 году и Южное кладбище. Работы начались еще в 2017 году. За три года бойцы студенческого отряда привели в порядок 13,5 из 18 га территории кладбища. Они покрасили ограждение по периметру, скосили траву, установили памятники. Было снесено 208 аварийных деревьев, планируется вырубить еще 90.

Председатель совета ветеранов Николай Мозель добавил, что в этом году совместными усилиями с «Военной мемориальной компанией», «Службой городских кладбищ» и военкоматами Томска были восстановлены 193 памятника томичам – ветеранам ВОВ.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

В 2019 году губернатора области Сергей Жвачкин выделил деньги на продолжение работ. Подрядчики в этом году переустановили 267 намогильных плит из черного гранита, сняли прежнее плиточное покрытие и гранитные бортовые камни, которые были деформированы и потеряли привлекательный вид и заменили их. Также на лестницах обновили ступени, выложили рулонный газон и высадили 68 елей. Планируется посадить еще семь, чтобы символически подчеркнуть юбилейную дату.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

«План мероприятий был подготовлен давно, он очень обширный. Мы сегодня ведем большую работу по подготовке и выпуску издания о жизни Томска в годы Великой Отечественной войны, о жизни предприятий. Такого издания никогда не было в городе», — рассказывает Иван Кляйн.

Также мэрия планирует выпустить памятные значки, заняться благоустройством ряда улиц.

«Утвержден стандарт для улиц, которые названы в честь Героев СССР или воинских формирований. Их надо подделать. Так, в план ремонта дорог на будущий год будут включена улица 79-й Гвардейской Дивизии. То, что мы могли, мы сделали. Но работа не будет прекращаться до Дня Победы, но я считаю, что ее нельзя прекращать и после. Мы отметим праздник, но жизнь будет продолжаться. К сожалению, ветеранов становится все меньше, и забота о них — наша главная задача», — подчеркнул градоначальник.

Добавим, что в Томске работает счет «Победа». Деньги, поступившие на фонд, тратятся на ветеранов — им оказывается дополнительная материальная помощь, проводится ремонт в их квартирах.

Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин