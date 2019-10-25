Томск к 75-летию Победы: обновленный Лагерный сад и Южное кладбище, ремонт улиц и парк техники
Масштабные работы планируется провести в Томске в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 25 октября мэр Томска Иван Кляйн подвел итоги благоустройства Лагерного сада и Южного кладбища, а также рассказал о планах — благоустроить улицы, которые названы в честь Героев Советского Союза, восстановить Пост №1, оборудовать парк военной техники.
Работы в Лагерном саду начались в 2018 году. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» компания «Голден Строй» обустроила площадку для концертов и массовых мероприятий, переоборудовала расположенные у сцены трибуны на три тысячи зрителей, восстановила газоны.
В 2019 году благоустройство Лагерного сада решили продолжить. Изначально администрация города планировала потратить 78 млн рублей, однако позже увеличила сумму до 86 млн рублей, а также привлекла бизнес.
Работы по благоустройству всей территории мемориального комплекса Лагерного сада начались в конце июня. Их выполняла компания «Томскремстройпроект», которая выиграла аукцион на 76,9 млн рублей. Планировалось, что работы завершатся в октябре.
По словам директора компании подрядчика «Томскремстройпроект» Виталия Малащука, на центральной аллее, на площадках кургана и вокруг его было уложено новое гранитное покрытие. Подрядчики укрепили ступени, отреставрировали фигуры Матери и Солдата, укрепили основание и заменили покрытие стел. На стелах добавили имена 86 томских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, и 14 Героев Советского Союза.
Ветераны обратились к томичам с просьбой уважительно относиться к памяти наших погибших земляков.
«Это святое место должно всегда сохраняться в чистоте, порядке. Нельзя, чтобы в таком месте валялись фантики, бутылки, пластиковые упаковки. Здесь все должно быть в идеальной чистоте. Это же оскорбление для всех погибших в войне, унижение, когда кругом грязь», — обратилась к населению города ветеран войны Евгения Коготкова.
Руководитель городского совета ветеранов Николай Мозель добавил, что не стоит лазить по стелам и кататься на роликах и велосипедах там, где увековечены имена солдат защищавших нашу Родину.
Также в Лагерном саду в рамках реконструкции появились новые дорожки, была организована парковка. Осенью на верхней террасе осенью высадили около 1000 деревьев и кустарников.
Специалисты Томского электромеханического завода к 75-той годовщины победы в войне изготовили газовую горелку и решетку в форме пятиконечной звезды. Решетка сделана из нержавеющей стали, что обеспечит долговечность нового элемента. Конструкция горелки также изменена — пламя больше не будет коптить, а расход газа снизится на 15%. Накануне сотрудники газовой службы провели техническую готовность оборудования, а сегодня зажгли Вечный огонь.
«Здесь мы применяем новую горелку с газом, изготовили звезду, есть защита от ветра и от любой погоды, посторонних предметов», — рассказал один из подрядчиков.
По итогам совещания Иван Кляйн поручил обработать тротуар в Лагерном саду специальными реагентами, чтобы избежать гололеда. А также рассказал о дальнейших планах, в том числе о размещении в Лагерном саду боевых орудий.
«Места лучше для размещения парка «Патриот» нет. В Лагерном саду и Монумент боевой и трудовой славы. Было бы правильно, чтобы люди, придя в одно место, могли увидеть все сразу», — сказал мэр.
Как комментировал Кляйн ранее, мэрия выбрала две площадки — в левой и в правой части Лагерного сада. Окончательный выбор места будет зависеть от того, сколько техники придет в Томск.
Также в 2020 году будет отремонтировано одноэтажное здание, принадлежащее «Горзеленстрою», приведен в порядок Пост №1.
«У нас был разработан проект реконструкции Поста № 1 на 140 млн рублей. Огромные деньги, которые мы предпочли не тратить, — рассказал Иван Кляйн. — Работы будут выполнены за 12-14 млн внебюджетных средств. Там стены стоят на подпорках, они накренены и могут развалиться. Проект предусматривал, что мы отремонтируем тир, протянем канализацию. Мы от этого отказываемся и делаем только восстановление деревянной части. Разбираем пристройку и заново выстраиваем».
Благоустроили в 2019 году и Южное кладбище. Работы начались еще в 2017 году. За три года бойцы студенческого отряда привели в порядок 13,5 из 18 га территории кладбища. Они покрасили ограждение по периметру, скосили траву, установили памятники. Было снесено 208 аварийных деревьев, планируется вырубить еще 90.
Председатель совета ветеранов Николай Мозель добавил, что в этом году совместными усилиями с «Военной мемориальной компанией», «Службой городских кладбищ» и военкоматами Томска были восстановлены 193 памятника томичам – ветеранам ВОВ.
В 2019 году губернатора области Сергей Жвачкин выделил деньги на продолжение работ. Подрядчики в этом году переустановили 267 намогильных плит из черного гранита, сняли прежнее плиточное покрытие и гранитные бортовые камни, которые были деформированы и потеряли привлекательный вид и заменили их. Также на лестницах обновили ступени, выложили рулонный газон и высадили 68 елей. Планируется посадить еще семь, чтобы символически подчеркнуть юбилейную дату.
«План мероприятий был подготовлен давно, он очень обширный. Мы сегодня ведем большую работу по подготовке и выпуску издания о жизни Томска в годы Великой Отечественной войны, о жизни предприятий. Такого издания никогда не было в городе», — рассказывает Иван Кляйн.
Также мэрия планирует выпустить памятные значки, заняться благоустройством ряда улиц.
«Утвержден стандарт для улиц, которые названы в честь Героев СССР или воинских формирований. Их надо подделать. Так, в план ремонта дорог на будущий год будут включена улица 79-й Гвардейской Дивизии. То, что мы могли, мы сделали. Но работа не будет прекращаться до Дня Победы, но я считаю, что ее нельзя прекращать и после. Мы отметим праздник, но жизнь будет продолжаться. К сожалению, ветеранов становится все меньше, и забота о них — наша главная задача», — подчеркнул градоначальник.
Добавим, что в Томске работает счет «Победа». Деньги, поступившие на фонд, тратятся на ветеранов — им оказывается дополнительная материальная помощь, проводится ремонт в их квартирах.
Перечислить деньги на счет могут частные лица, предприятия и организации области по банковским реквизитам или с мобильного телефона, отправив sms-сообщение на номер 7715 с кодовым словом «ПРИМИ» и суммой пожертвования через пробел. Можно отправить sms без указания суммы, и тогда со счета мобильного телефона будет списано 45 рублей.
Банковские реквизиты Томского областного благотворительного счета «Победа»
Получатель: Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (официальное сокращенное наименование ОГАУ «КЦСОН ТО»)
Банк получателя:
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа (указать обязательно!):
Пожертвования на областной благотворительный счет «Победа».
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