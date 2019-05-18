Томск и Новосибирск будут сотрудничать при создании научно-образовательных центров

Томская и Новосибирская области, как ожидается, будут участниками первого конкурсного отбора на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». Главы регионов уверены: конкуренции между двумя сибирскими городами не будет.

«Всего за 10-15 лет должны построить новую экономику региона, основанную на инвестициях в человеческий капитал, науку и технологии. Это непростая задача, но мы ее решим. В том числе с помощью тех возможностей, которые дает нам национальный проект «Наука» и Стратегия научно-технологического развития России. Я напомню, что в качестве пилотных регионов по ее реализации президент Владимир Путин выбрал Томскую и Новосибирскую области», — подчеркнул Сергей Жвачкин на рабочей группе Госсовета РФ.





Глава региона подчеркнул, что в Томске сильная позиция по образованию и высокотехнологическим компаниям, в Новосибирске сильна академическая наука, поэтому регионы «подставят плечо друг другу».





По словам замглавы министерства науки и высшего образования Алексея Медведева, вероятность конкурсного отбора Томска и Новосибирска наиболее высока. Отбор планируется с 1 марта по 1 апреля 2020 года.





Ранее сообщалось, что в 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.





Их проекты охватывают сельское хозяйство, энергетику, машиностроение, химические и ядерные, включая медицинские, технологии, биологическую безопасность животных, растений и человека.





С 2020 года будут отобраны еще десять НОЦ.