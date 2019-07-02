«Томск — икона стиля»: интеллектуально-иронический Оpen Аir пройдет в музейном саду

4 июля в 19.00 Областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова и Мурашов Центр приглашают томичей на вечеринку в саду музея.





В этот вечер откроется фотовыставка постмодерниста Андрея Чежина и Street-гуру Сергея Медведчикова. Гости смогут услышать выступление бывшего резидента клуба Garage, автора большого числа миксов DJ WJR и посмотреть мим-шоу от единственного в Сибири театра пантомимы «Иллюзии» из Иркутска.





Кроме того все желающие смогут устроить в саду музея фотосессию в настоящем стоге сена от «Деревенское Молочко» и Академии Фотографии, попробовать фрукты в шоколаде, приготовленные Областным краеведческим музеем, и даже выиграть романтический ужин в кафе «Дыхание вока».





Зарегистрироваться и приобрести билеты можно по ссылке: https://tmskicon.ticketforevent.com/