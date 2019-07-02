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02 июля,
2019
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«Томск — икона стиля»: интеллектуально-иронический Оpen Аir пройдет в музейном саду

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

4 июля в 19.00 Областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова и Мурашов Центр приглашают томичей на вечеринку в саду музея.


В этот вечер откроется фотовыставка постмодерниста Андрея Чежина и Street-гуру Сергея Медведчикова. Гости смогут услышать выступление бывшего резидента клуба Garage, автора большого числа миксов DJ WJR и посмотреть мим-шоу от единственного в Сибири театра пантомимы «Иллюзии» из Иркутска. 


Кроме того все желающие смогут устроить в саду музея фотосессию в настоящем стоге сена от «Деревенское Молочко» и Академии Фотографии, попробовать фрукты в шоколаде, приготовленные Областным краеведческим музеем, и даже выиграть романтический ужин в кафе «Дыхание вока».


Зарегистрироваться и приобрести билеты можно по ссылке: https://tmskicon.ticketforevent.com/

«Томск — икона стиля»: интеллектуально-иронический Оpen Аir пройдет в музейном саду

Инициатор мероприятия — Мурашов Центр. Его создание стало возможным благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». В 2019 году компания «Газпромнефть-Восток» поддержала проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» Академии Фотографии и назвала его лучшим социальным проектом на территории Томской области.


Сейчас Мурашов Центр продолжает работы по реставрации деревянного здания на Крылова, 5, где располагается благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Все желающие поучаствовать в реставрации могут написать в группы ВКонтакте и Facebook.

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