Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО

В Италии завершился открытый чемпионат Европы по танцам с собаками. Томички Илона Трепова и Наталья Вершинина принесли сборной России победу. Об этом сообщает тренер кинологического центра «Спринт» Екатерина Фризоргер.

Томские спортсмены впервые за всю историю вошли в сборную России по танцам с собаками, — рассказала ТВ2 тренер томских спортсменок Екатерина Фризоргер. — На чемпионате Европе наши спортсменки выступили очень хорошо и привезли первое командное место. Девушки участвовали в дисциплинах: движении рядом под музыку, когда человек и собака работают на минимальном расстоянии друг от друга, и фристайле, когда собака выполняет команды на разном расстоянии от дрессировщика.

Теперь спортсменки готовятся к чемпионату мира по танцам с собаками, который пройдет в ноябре этого года в Германии.





Для справки: Танцы с собаками — вид кинологического спорта, который представляет собой сочетание упражнений на послушание, трюки и различные движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. Этот вид спорта активно набирает популярность в последние пять лет. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также взаимодействие собаки с проводником, который в свою очередь должен быть артистичным, демонстрировать хореографические навыки и гармоничную работу с собакой. В России дисциплина «Фристайл» официально зарегистрирована Министерством спорта, туризма и молодежной политики в 2002 году.