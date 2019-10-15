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15 октября,
2019
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Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

В Италии завершился открытый чемпионат Европы по танцам с собаками. Томички Илона Трепова и Наталья Вершинина принесли сборной России победу. Об этом сообщает тренер кинологического центра «Спринт» Екатерина Фризоргер.


Илона Трепова выступала с ротвейлером и получила второе место в личном зачете, Наталья Вершинина — 14-е.

Илона Трепова и ротвейлер Маруся
Илона Трепова и ротвейлер Маруся
Наталья Вершинина выступает с бордер-колли Люком
Наталья Вершинина выступает с бордер-колли Люком
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО
Томички выиграли чемпионат Европы по танцам с собаками. ФОТО

Томские спортсмены впервые за всю историю вошли в сборную России по танцам с собаками, — рассказала ТВ2 тренер томских спортсменок Екатерина Фризоргер. — На чемпионате Европе наши спортсменки выступили очень хорошо и привезли первое командное место. Девушки участвовали в дисциплинах: движении рядом под музыку, когда человек и собака работают на минимальном расстоянии друг от друга, и фристайле, когда собака выполняет команды на разном расстоянии от дрессировщика.

Теперь спортсменки готовятся к чемпионату мира по танцам с собаками, который пройдет в ноябре этого года в Германии. 


Для справки: Танцы с собаками — вид кинологического спорта, который представляет собой сочетание упражнений на послушание, трюки и различные движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. Этот вид спорта активно набирает популярность в последние пять лет. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также взаимодействие собаки с проводником, который в свою очередь должен быть артистичным, демонстрировать хореографические навыки и гармоничную работу с собакой. В России дисциплина «Фристайл» официально зарегистрирована Министерством спорта, туризма и молодежной политики в 2002 году.  

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