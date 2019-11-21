Томички смогут в День матери проконсультироваться у гинекологов

Проконсультироваться и пройти осмотр у акушеров-гинекологов ко Дню матери можно будет без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

При наличии медицинских показаний пациентки получат направление на дополнительные исследования.





21 ноября с 10 до 14 часов в женских консультациях роддома им. Н. А. Семашко можно получить консультацию акушеров-гинекологов по планированию семьи, особенностям мено- и постменопаузы, в случае необходимости пройти УЗИ-диагностику, а также пообщаться с психологом.





22 ноября с 8 до 19 часов в женской консультации роддома № 1 ждут беременных, желающих встать на диспансерный учет, а в «Школе матерей» — на лекцию «Методы контрацепции после родов».





23 ноября с 8 до 17 часов в женской консультации роддома № 4 врач акушер-гинеколог будет консультировать по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции и менопаузы.





Обращаться в консультации необходимо по месту прикрепления, при себе иметь полис и паспорт.





В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2019 году этот день выпадает на 24 ноября.