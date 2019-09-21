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21 сентября,
2019
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Новости

Томичка завоевала титул «Мисс Гениальность» на конкурсе красоты

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичка Елена Смородникова завоевала титул «Мисс Гениальность»  на V всероссийском конкурсе красоты для девушек в инвалидных колясках. 

Елена Смородникова слева
Елена Смородникова слева
Фото: smorodnikova.e

На конкурс красоты «Мисс Интеграция — 2019» приехали девушки из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска, Новотроицка, Уфы, Стерлитамака, Оренбурга, Ярославля и Казани.

Конкурс красоты «Мисс Интеграция — 2019»
Конкурс красоты «Мисс Интеграция — 2019»
Фото: vk.com/miss.integtation

Девушки в течение шести дней готовились к конкурсу в центре реабилитации «ОртоС», который располагается на берегу Бердского залива в Новосибирске. Участницы занимались вокалом, актерским мастерством, хореографией, психологическими тренингами, направленными на раскрытие женской энергии.


Добавим, что главный приз в проекте «Мисс интеграция» получила жительница Красноярска. Организаторы конкурса подарили сибирячке поездку в Париж на международный конкурс красоты. 

Елена Смородникова справа
Елена Смородникова справа
Фото: smorodnikova.e

Елена Смородникова окончила юридический факультет Томского государственного университета три года назад, устроилась в юридическую компанию на испытательный срок. В январе 2017 года работала на одном судебном процессе в Хакасии. Домой возвращалась на частной машине. Водитель спешил. Гнал без отдыха. Елена спала на заднем сидении. Открыла глаза уже в больнице поселка Козулька, ближайшего к месту ДТП, и поняла, что не чувствует ног. 

Как живет Елена Смородникова после ДТП и что происходит в ее судьбе, можно проследить в группе «Go, Lena, go» в социальной сети «ВКонтакте». Читайте историю девушки в нашем материале.

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