Томичка завоевала титул «Мисс Гениальность» на конкурсе красоты

Томичка Елена Смородникова завоевала титул «Мисс Гениальность» на V всероссийском конкурсе красоты для девушек в инвалидных колясках.

На конкурс красоты «Мисс Интеграция — 2019» приехали девушки из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска, Новотроицка, Уфы, Стерлитамака, Оренбурга, Ярославля и Казани.

Девушки в течение шести дней готовились к конкурсу в центре реабилитации «ОртоС», который располагается на берегу Бердского залива в Новосибирске. Участницы занимались вокалом, актерским мастерством, хореографией, психологическими тренингами, направленными на раскрытие женской энергии.





Добавим, что главный приз в проекте «Мисс интеграция» получила жительница Красноярска. Организаторы конкурса подарили сибирячке поездку в Париж на международный конкурс красоты.