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04 сентября,
2019
Новости

Томичка заплатит штраф за избиение своей двухлетней дочери

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Суд признал виновной жительницу Молчановского района, которая долгое время избивала свою двухлетнюю дочь. Женщина приговорена к условному сроку и штрафу в размере 10 тысяч рублей, сообщает региональный СКР.

Так суд установил, что 25-летняя обвиняемая с июня по сентябрь 2018 систематически наносила побои своей 2-летней дочери


«Не ухаживала за ней, неоднократно оставляла одну дома без присмотра. Полученные в указанный период времени телесные повреждения в виде гематом и кровоподтеков на лице и теле ребенка согласно заключению судебно-медицинской экспертизы расцениваются как повреждения, не повлекшие вред здоровью», — говорится в сообщении СКР.


Как уточняет прокуратура, пытаясь уйти от ответственности, девушка неоднократно меняла свои показания. В итоге Молчановский районный суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.


Дочь женщины сейчас находится в Доме малютки. Суд рассматривает ходатайство о лишении матери родительских прав.

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