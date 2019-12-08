Томичка вышла замуж за актера, сыгравшего роль хана Батыя в «Легенде о Коловрате»
Томичка Катерина Беккер вышла замуж за актера и режиссера Александра Цоя, известного по роли хана Батыя в фильме «Легенда о Коловрате». Об этом сообщила мама Катерины Евгения Иванкова на Фейсбуке.
Катерине Беккер 21 год, сейчас она живет в Москве и учится в ГИТИСе на курсе у режиссера Иосифа Райхельгауза. В Томске Катерина училась до 8 класса в гимназии №6, второй язык у девушки — немецкий. Сейчас Катерина Беккер снимается в рекламе, клипах, сериалах и спектаклях. Восемь лет она занималась шахматами и является призером Сибири по данному виду спорта.
Александр Цой - узбекский и российский актер корейского происхождения, сыгравший хана Батыя в исторической драме «Легенда о Коловрате». Ему 35, работает педагогом в ГИТИСе. С 2011 по 2015 год был женат на актрисе театра и кино Даниэлле Селицка, у них есть сын.
На свадьбе у актеров присутствовал всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист, лауреат Венецианского кинофестиваля Ким Ки Дук.
Саша Цой незадолго до свадьбы случайно увидел режиссера в центре Москвы на мосту, который между Кремлем и Храмом Христа Спасителя, — написала мама Катерины Евгения Иванкова. — Он заговорил с ним по английски, немного рассказал о себе (что тоже актер и режиссер). И пригласил на свадьбу - так просто сказал: "Приходите!". Отмечали мы в корейском кафе, которое располагается в знаменитом Доме на Набережной. И Ким Ки Дук пришел. Мы были поражены! Он очень спокойно, скромно себя вел. Кто мог - общался на английском. А когда мы попросили его сказать тост, он спел песню! Вот такой эпизод теперь потрясающий будет в биографии Саши и Кати, их семьи.
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