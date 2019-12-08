Томичка вышла замуж за актера, сыгравшего роль хана Батыя в «Легенде о Коловрате»

Саша Цой незадолго до свадьбы случайно увидел режиссера в центре Москвы на мосту, который между Кремлем и Храмом Христа Спасителя, — написала мама Катерины Евгения Иванкова. — Он заговорил с ним по английски, немного рассказал о себе (что тоже актер и режиссер). И пригласил на свадьбу - так просто сказал: "Приходите!". Отмечали мы в корейском кафе, которое располагается в знаменитом Доме на Набережной. И Ким Ки Дук пришел. Мы были поражены! Он очень спокойно, скромно себя вел. Кто мог - общался на английском. А когда мы попросили его сказать тост, он спел песню! Вот такой эпизод теперь потрясающий будет в биографии Саши и Кати, их семьи.