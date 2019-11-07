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07 ноября,
2019
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Новости

Томичка вышла в финал национальной премии для молодых авторов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичка Валерия Гоман стала финалисткой национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы». Всего в финал вышли 35 авторов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Валерия Гоман
Валерия Гоман
Фото: с личной страницы во ВКонтакте

В 2019 году заявки на соискание премии подали 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляли свои произведения в пяти номинациях: «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза», «Поэзия», «Драматургия». Валерия Гоман стала финалисткой в номинации «Жанровая проза».


В финал вышли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского и Краснодарского края, Амурской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей.


5 декабря финалисты примут участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction», где прочитают отрывки из собственных произведений.


Награждение победителей состоится 6 декабря в Москве. Они получат в подарок издание своей книги и постановку спектакля.

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