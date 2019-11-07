Томичка вышла в финал национальной премии для молодых авторов

Томичка Валерия Гоман стала финалисткой национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы». Всего в финал вышли 35 авторов. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Фото: с личной страницы во ВКонтакте

В 2019 году заявки на соискание премии подали 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляли свои произведения в пяти номинациях: «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза», «Поэзия», «Драматургия». Валерия Гоман стала финалисткой в номинации «Жанровая проза».





В финал вышли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского и Краснодарского края, Амурской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей.





5 декабря финалисты примут участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction», где прочитают отрывки из собственных произведений.





Награждение победителей состоится 6 декабря в Москве. Они получат в подарок издание своей книги и постановку спектакля.