Томичка вышла на одиночный пикет в поддержку «Свидетелей Иеговы»

Гражданская активистка Ася Шулбаева вышла на одиночный пикет в поддержку членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». «Свидетели Иеговы» — организация, которая в России запрещена и признана экстремистской.
Томичка вышла с плакатом: «Нацисты отправляли свидетелей Иеговы в лагеря. У кого учимся?». Ася Шулбаева пришила себе на одежду лиловый треугольник, которым нацисты помечали свидетелей Иеговы в концлагерях.
«Я не отношусь к свидетелям Иеговы, но я считаю, что надо вставать в их защиту, — рассказала Ася Шулбаева. — Свидетелей не любил ни один тоталитарный режим. Почему у меня лиловый треугольник? Потому что нацисты, когда отправляли в концлагерь, так их помечали. Почему ссылали? Потому что свидетели Иеговы отказывались служить в армии. Они отказывались поднимать руку в нацистском приветствии. Их отправляли и в Освенцим, в другие лагеря, но они не отрекались от своей веры. При СССР их ссылали в Сибирь. Только в 90-е свидетелям Иеговы дали послабление и они официально зарегистрировались как религиозная организация. Два года назад их по совершенно нелепым основаниям признали экстремистским сообществом. Как можно называть экстремистами людей, кому вера не позволяет брать в руки оружие? Кому вера не позволяет применять насилие? Пусть они странные, но совершенно безобидные и никому не мешающие люди. Если сейчас не выходить за этих людей, то завтра придет очередь баптистов, адвентистов, мормонов и вообще кого угодно».
Ранее сообщалось, что руководитель местной организации «Свидетели Иеговы» Сергей Климов предстанет перед судом по обвинению в «организации деятельности экстремистской организации». Его дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.
Добавим, по данным представителей «Свидетелей Иеговы», сейчас в России под арестом находятся 38 человек, а фигурантами по экстремистским делам проходят более 200 последователей. Деятельность свидетелей Иеговы запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и в ряде других стран.
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