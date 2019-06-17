Томичка вышла на одиночный пикет в поддержку «Свидетелей Иеговы»

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Гражданская активистка Ася Шулбаева вышла на одиночный пикет в поддержку членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». «Свидетели Иеговы» — организация, которая в России запрещена и признана экстремистской.

Томичка вышла с плакатом: «Нацисты отправляли свидетелей Иеговы в лагеря. У кого учимся?». Ася Шулбаева пришила себе на одежду лиловый треугольник, которым нацисты помечали свидетелей Иеговы в концлагерях.