Томичка выпустила книгу о жертвах романов в Таиланде

Светлана с мужем переехала в Таиланд восемь лет назад. Сейчас она помогает депортироваться или спасти свою жизнь тем фарангам, кто оказался в сложной ситуации. Как отмечает Светлана, зачастую местная полиция бессильна и может обернуть дело против самих жертв.



«Скрюченный на пляже, оставшийся без жилья, но живой фаранг – это удача. У моих друзей судьба хуже, – рассказала Светлана на презентации книги. – Обеспеченный летчик из Великобритании познакомился с тайкой и влюбился. Недолго они прожили вместе – однажды он исчез. Сначала девушка продала его машину, потом построила особняк на снятые с его счетов деньги. Впервые полиция осудила тайку за подобную историю, на семь лет, однако за мелкое мошенничество. А тело пропавшего так и не нашли».



Помощь пострадавшим фарангам Светлана организовывает с помощью участников своей группы в Фейсбуке «Паттайя от А до Я», где она также рассказывает о жизни в Таиланде и отвечает на вопросы по теме.



Приобрести книгу можно переводом любой суммы автору.

