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22 сентября,
2019
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Новости

Томичка выпустила книгу о жертвах романов в Таиланде

Алина Пермякова
Алина Пермякова
4 часа назад

Книга «Тай - значит умереть» бывшей томской журналистки Светланы Шерстобоевой рассказывает о реальных историях отношений приезжих иностранцев (фарангов) с коренными жительницами Таиланда. Истории заканчиваются по-разному, но часто – разорением, пропажей или смертью фаранга.

Томичка выпустила книгу о жертвах романов в Таиланде

Светлана с мужем переехала в Таиланд восемь лет назад. Сейчас она помогает депортироваться или спасти свою жизнь тем фарангам, кто оказался в сложной ситуации. Как отмечает Светлана, зачастую местная полиция бессильна и может обернуть дело против самих жертв.
 
«Скрюченный на пляже, оставшийся без жилья, но живой фаранг – это удача. У моих друзей судьба хуже, – рассказала Светлана на презентации книги. – Обеспеченный летчик из Великобритании познакомился с тайкой и влюбился. Недолго они прожили вместе – однажды он исчез. Сначала девушка продала его машину, потом построила особняк на снятые с его счетов деньги. Впервые полиция осудила тайку за подобную историю, на семь лет, однако за мелкое мошенничество. А тело пропавшего так и не нашли».
 
Помощь пострадавшим фарангам Светлана организовывает с помощью участников своей группы в Фейсбуке «Паттайя от А до Я», где она также рассказывает о жизни в Таиланде и отвечает на вопросы по теме.
 
Приобрести книгу можно переводом любой суммы автору.

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