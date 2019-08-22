Томичка упала в яму с кипятком возле дома

Жительница дома по адресу Льва Толстого, 46 Ольга Сотникова упала возле дома в яму с горячей водой. Яму для ремонта теплосетей выкопали сотрудники «ТомскРТС».





«Яма эта перед подъездом, огорожена ленточками, — рассказала девушка ТВ2. — Днем ее видно, но ночью раскопки не освещены. Я вышла из дома примерно в 23:30, пошла обычным путем и вдруг понял, что падаю и ноги мне жжет кипятком. Нащупала в темноте бетонный выступ и залезла на него. Немного отдохнула и полезла дальше вверх. Выбралась из ямы вся мокрая, в грязи и крови. Дома обработала раны и поехала в травмпункт. Врач удивился, что я ноги не сломала и вылезти сама смогла. Повезло, сказал, что головой не ударилась и сознание не потеряла — за полчаса могла бы в кипятке свариться. Отделалась одной глубокой раной и легкими ушибами».