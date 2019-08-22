Добрые новости
22 августа,
2019
8
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Новости

Томичка упала в яму с кипятком возле дома

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Жительница дома по адресу Льва Толстого, 46 Ольга Сотникова упала возле дома в яму с горячей водой. Яму для ремонта теплосетей выкопали сотрудники «ТомскРТС».


«Яма эта перед подъездом, огорожена ленточками, — рассказала девушка ТВ2. — Днем ее видно, но ночью раскопки не освещены. Я вышла из дома примерно в 23:30, пошла обычным путем и вдруг понял, что падаю и ноги мне жжет кипятком. Нащупала в темноте бетонный выступ и залезла на него. Немного отдохнула и полезла дальше вверх. Выбралась из ямы вся мокрая, в грязи и крови. Дома обработала раны и поехала в травмпункт. Врач удивился, что я ноги не сломала и вылезти сама смогла. Повезло, сказал, что головой не ударилась и сознание не потеряла — за полчаса могла бы в кипятке свариться. Отделалась одной глубокой раной и легкими ушибами». 

Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой
Фото предоставлено Ольгой Сотниковой

Ольга  добавила, что яма, в которую она провалилась, появилась у дома несколько дней назад. Рядом есть еще одна, также огороженная лентой, и ее выкопали в начале месяца. 

Сегодня утром я подходила к рабочим, рассказала про ситуацию и попросила другое ограждение сделать. Но они только плечами пожали, — добавила Ольга. — Сейчас смотрю в окно, а вокруг раскопок дети бегают, внутрь заглядывают. Тоже могу свалиться.

Редакция ТВ2 обратилась за комментарием в «ТомскРТС». В пресс-службе компании ответили, работы у дма по адресу Льва Толстого, 46 идут в соответствии с техникой безопасности.

Компания «ТомскРТС» проводит текущий ремонт участка тепловой сети в районе дома №46 по улице Льва Толстого. Работы выполняются в соответствии с требованиями безопасности. Данный участок в связи с ремонтом отключен от горячего водоснабжения. Место раскопки огорожено металлическими и деревянными ограждениями с сигнальными лентами. Целостность ограждения не нарушена и каких-либо подтверждений падения в раскопку человека в настоящее время нет.

В компании также добавили, что вокруг всех раскопок в обязательном порядке ставятся металлические или деревянные ограждение с сигнальными лентами. Сейчас место раскопок выглядит так.

Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2
Фото: ТВ2

Ранее мэр Томска Иван Кляйн рекомендовал «ТомскРТС» проработать вопросы установки ограждений вокруг ремонтных раскопок.

Это позор, мы в 21 веке, можно же ограждающие устройства поставить, которые отвечают требованиям безопасности, — сказал глова города. — Ну что, лента спасет что ли ребенка? Вот он бежит и прибежит в эту траншею обязательно. Разве это большие деньги?

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