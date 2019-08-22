Томичка упала в яму с кипятком возле дома
Жительница дома по адресу Льва Толстого, 46 Ольга Сотникова упала возле дома в яму с горячей водой. Яму для ремонта теплосетей выкопали сотрудники «ТомскРТС».
«Яма эта перед подъездом, огорожена ленточками, — рассказала девушка ТВ2. — Днем ее видно, но ночью раскопки не освещены. Я вышла из дома примерно в 23:30, пошла обычным путем и вдруг понял, что падаю и ноги мне жжет кипятком. Нащупала в темноте бетонный выступ и залезла на него. Немного отдохнула и полезла дальше вверх. Выбралась из ямы вся мокрая, в грязи и крови. Дома обработала раны и поехала в травмпункт. Врач удивился, что я ноги не сломала и вылезти сама смогла. Повезло, сказал, что головой не ударилась и сознание не потеряла — за полчаса могла бы в кипятке свариться. Отделалась одной глубокой раной и легкими ушибами».
Ольга добавила, что яма, в которую она провалилась, появилась у дома несколько дней назад. Рядом есть еще одна, также огороженная лентой, и ее выкопали в начале месяца.
Сегодня утром я подходила к рабочим, рассказала про ситуацию и попросила другое ограждение сделать. Но они только плечами пожали, — добавила Ольга. — Сейчас смотрю в окно, а вокруг раскопок дети бегают, внутрь заглядывают. Тоже могу свалиться.
Редакция ТВ2 обратилась за комментарием в «ТомскРТС». В пресс-службе компании ответили, работы у дма по адресу Льва Толстого, 46 идут в соответствии с техникой безопасности.
Компания «ТомскРТС» проводит текущий ремонт участка тепловой сети в районе дома №46 по улице Льва Толстого. Работы выполняются в соответствии с требованиями безопасности. Данный участок в связи с ремонтом отключен от горячего водоснабжения. Место раскопки огорожено металлическими и деревянными ограждениями с сигнальными лентами. Целостность ограждения не нарушена и каких-либо подтверждений падения в раскопку человека в настоящее время нет.
В компании также добавили, что вокруг всех раскопок в обязательном порядке ставятся металлические или деревянные ограждение с сигнальными лентами. Сейчас место раскопок выглядит так.
Ранее мэр Томска Иван Кляйн рекомендовал «ТомскРТС» проработать вопросы установки ограждений вокруг ремонтных раскопок.
Это позор, мы в 21 веке, можно же ограждающие устройства поставить, которые отвечают требованиям безопасности, — сказал глова города. — Ну что, лента спасет что ли ребенка? Вот он бежит и прибежит в эту траншею обязательно. Разве это большие деньги?
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