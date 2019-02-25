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25 февраля,
2019
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Томичка требует с батутного центра 1 миллион рублей за травмирование ребенка

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Ленинский районный суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, обратилась мама десятилетнего ребенка, который в октябре 2018 года получил серьезную травму в батутном центре. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Иск предъявлен к руководителю батутного центра и инструктору по спортивно-оздоровительной гимнастике, который непосредственно не осуществил надлежащий контроль за проведением занятия.


Истец просит суд взыскать с ответчиков в счет возмещения вреда здоровью деньги в размере 200 тысяч рублей, затраченные на лечение и реабилитацию ребенка, а также компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий.


В настоящее время судом решается вопрос о принятии искового заявления к производству.

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