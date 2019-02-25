Томичка требует с батутного центра 1 миллион рублей за травмирование ребенка

В Ленинский районный суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, обратилась мама десятилетнего ребенка, который в октябре 2018 года получил серьезную травму в батутном центре. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Иск предъявлен к руководителю батутного центра и инструктору по спортивно-оздоровительной гимнастике, который непосредственно не осуществил надлежащий контроль за проведением занятия.





Истец просит суд взыскать с ответчиков в счет возмещения вреда здоровью деньги в размере 200 тысяч рублей, затраченные на лечение и реабилитацию ребенка, а также компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий.





В настоящее время судом решается вопрос о принятии искового заявления к производству.