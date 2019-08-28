Томичка представит Россию на конкурсе красоты в Испании
Томичка Юлия Мустафина победила в российском этапе конкурса красоты «Миссис Россия–Европа–Вселенная–2019». 2 октября она поедет в Испанию на конкурс «Миссис Европа 2019». Об этом Юлия сообщила подписчикам в своем инстаграм-аккаунте.
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Прошло несколько месяцев, как я одержала победу во Всероссийском конкурсе «Миссис Россия - Европа - Вселенная 2019» и завоевала титул 👑🏆🥇 «Миссис Россия - Европа 2019» ⠀ Победительнице предоставляется возможность представить страну Россию 🇷🇺 на самых престижных международных конкурсах: ⭐️Mrs. Europe ⭐️Mrs. Universe ⠀ 2 октября я отправляюсь ✈️ в Испанию 🇪🇸 на конкурс «Mrs. Europe 2019» ⠀ Он будет проходить с 3-7 октября, на острове Las Palmas, где примут участие 30 красавиц из европейской части земного шара 🌍 и представят свою страну. ⠀ Подготовка к предстоящему конкурсу занимает много времени, т.к необходимо не только достичь идеальной физической формы и подготовить наряды на каждый день, но и вспомнить грамматику Английского языка. При этом нельзя забывать, что я - мама троих детей и жена, руководитель и фитнес-тренер. ⠀ Из этапов конкурса будут: • Визитка • Конференция с докладом • Фотосессия в купальниках • Национальный костюм • Дефиле в вечернем платье ⠀ Я готова! Вижу цель 🎯 и иду к ней! Жду с нетерпением незабываемых эмоций, новых знакомств и впечатлений! ⠀ Волнуюсь ли я? - Нет Внутреннее ощущение сравнимо с ощущением предстоящего и долгожданного отпуска твоей мечты, очередной авантюры😉 ⠀ Фотограф Дмитрий Кузьменков @d.kuzmenkov Макияж, прическа @art_street_studio . #миссисроссия2019 #mrsrussia2019 #миссисевропа2019 #mrseurope2019 #миссистомск2018 @missistomsk #мамагода2016 #мустафина_fitsbaby #россия #конкурскрасоты #конкурс
Публикация от Юлия Мустафина Спорт Россия (@mustafina_fitsbaby)
Конкурс пройдет 3-7 октября на острове Лас-Пальмас. В нем примут участие 30 красавиц.
Подготовка к предстоящему конкурсу занимает много времени. Необходимо не только достичь идеальной физической формы и подготовить наряды на каждый день, но и вспомнить грамматику английского языка. При этом нельзя забывать, что я мама троих детей и жена, руководитель и фитнес-тренер, – написала Юлия на свое странице в Instagram.
На конкурсе в Испании Юлия Мустафина должна будет сделать визитку, поучаствовать в конференции с докладом, пройтись в национальном костюме, в вечернем платье и купальнике.
«Волнуюсь ли я? Нет. Внутреннее ощущение сравнимо с ощущением предстоящего и долгожданного отпуска твоей мечты, очередной авантюры», — рассказала Юлия Мустафина.
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