Томичка представит Россию на конкурсе красоты в Испании

Томичка Юлия Мустафина победила в российском этапе конкурса красоты «Миссис Россия–Европа–Вселенная–2019». 2 октября она поедет в Испанию на конкурс «Миссис Европа 2019». Об этом Юлия сообщила подписчикам в своем инстаграм-аккаунте.

Публикация от Юлия Мустафина Спорт Россия (@mustafina_fitsbaby) 27 Авг 2019 в 8:59 PDT

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Конкурс пройдет 3-7 октября на острове Лас-Пальмас. В нем примут участие 30 красавиц.

Подготовка к предстоящему конкурсу занимает много времени. Необходимо не только достичь идеальной физической формы и подготовить наряды на каждый день, но и вспомнить грамматику английского языка. При этом нельзя забывать, что я мама троих детей и жена, руководитель и фитнес-тренер, – написала Юлия на свое странице в Instagram.

На конкурсе в Испании Юлия Мустафина должна будет сделать визитку, поучаствовать в конференции с докладом, пройтись в национальном костюме, в вечернем платье и купальнике.





«Волнуюсь ли я? Нет. Внутреннее ощущение сравнимо с ощущением предстоящего и долгожданного отпуска твоей мечты, очередной авантюры», — рассказала Юлия Мустафина.