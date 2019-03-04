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Томичка получила травмы, упав в маршрутке
4 часа назад
После падения в маршрутном автобусе девушка обратилась с травмами в больницу, сообщает региональное УМВД.
Происшествие случилось 1 марта около 11 часов в районе дома 103 по проспекту Фрунзе.
«При начале движения автобуса ПАЗ в салоне произошло падение пассажира. По предварительной информации, 18-летняя девушка-пассажир упала в тот момент, когда производила расчет за проезд», — сообщает УМВД.
В медучреждение девушка обратилась самостоятельно.
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