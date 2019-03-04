Томичка получила травмы, упав в маршрутке

После падения в маршрутном автобусе девушка обратилась с травмами в больницу, сообщает региональное УМВД.





Происшествие случилось 1 марта около 11 часов в районе дома 103 по проспекту Фрунзе.





«При начале движения автобуса ПАЗ в салоне произошло падение пассажира. По предварительной информации, 18-летняя девушка-пассажир упала в тот момент, когда производила расчет за проезд», — сообщает УМВД.



В медучреждение девушка обратилась самостоятельно.

