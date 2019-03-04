Добрые новости
04 марта,
2019
Новости

Томичка получила травмы, упав в маршрутке

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

После падения в маршрутном автобусе девушка обратилась с травмами в больницу, сообщает региональное УМВД.


Происшествие случилось 1 марта около 11 часов в районе дома 103 по проспекту Фрунзе.


«При начале движения автобуса ПАЗ  в салоне произошло падение пассажира. По предварительной информации, 18-летняя девушка-пассажир упала в тот момент, когда производила расчет за проезд»,  сообщает УМВД.

В медучреждение девушка обратилась самостоятельно.

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