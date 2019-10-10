Томичка получила компенсацию за сломанный в маршрутке нос

По решению суда томичка получила компенсацию морального вреда за сломанный в маршрутке нос, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Травму она получила во время ДТП, случившегося по вине водителя автобуса.

В 2018 году в районе Университетской рощи водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто, едущим впереди. В результате сидевшая на переднем сиденье женщина ударилась о щит водительского сиденья и поручень, ушиблась и сломала нос.





Районный суд постановил взыскать с работодателя виновника ДТП в пользу пострадавшей 80 тысяч рублей. Ответчик же подал апелляцию, где заявил, что суд не учел все обстоятельства дела и то, что вред женщине причинили неумышленно.





Однако прокурор настоял на обоснованности решения суда, поскольку пострадавшая в результате травмы долго лечилась у разных врачей. Томский областной суд согласился с представителем обвинения и оставил приговор без изменений.