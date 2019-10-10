Добрые новости
10 октября,
2019
1
фото
Новости

Томичка получила компенсацию за сломанный в маршрутке нос

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

По решению суда томичка получила компенсацию морального вреда за сломанный в маршрутке нос, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Травму она получила во время ДТП, случившегося по вине водителя автобуса. 

Томичка получила компенсацию за сломанный в маршрутке нос

В 2018 году в районе Университетской рощи водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто, едущим впереди. В результате сидевшая на переднем сиденье женщина ударилась о щит водительского сиденья и поручень, ушиблась и сломала нос. 


Районный суд постановил взыскать с работодателя виновника ДТП в пользу пострадавшей 80 тысяч рублей. Ответчик же подал апелляцию, где заявил, что суд не учел все обстоятельства дела и то, что вред женщине причинили неумышленно.


Однако прокурор настоял на обоснованности решения суда, поскольку пострадавшая в результате травмы долго лечилась у разных врачей. Томский областной суд согласился с представителем обвинения и оставил приговор без изменений.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.