Томичка Елена Вавилова представила автобиографический роман о семье разведчиков-нелегалов
Полковник разведки, участница одного их самых громких шпионских скандалов ХХI века Елена Вавилова презентовала свой автобиографический роман «Женщина, которая умеет хранить тайны» в родном городе Томске. 23 года Елена вместе с мужем Андреем Безруковым (оба — выпускники истфака ТГУ) работали разведчиками-нелегалами в разных странах и в 2010 году были разоблачены в США. Елена Вавилова, которую в США знали как Трэйси Ли Фоули, была одной из десяти разведчиков, которые признались в совершении вменяемых им преступлений и были обменяны на четырех российских граждан. Среди них бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и ученый Игорь Сутягин, жена которого, как выяснилось на презентации книги, тоже родом из Томска.
Соавтором книги стал томский писатель Андрей Бронников, который в прошлом служил в спецназе и был разведчиком ГРУ. Книга была написана за полгода и вышла в издательстве «Эксмо». На презентации в Доме ученых полковник разведки Елена Вавилова рассказала, что книга написана как роман, потому что в соглашение об обмене в 2010 году США включили пункт, по которому все гонорары от публикаций или экранизаций реальной истории должны принадлежать американцам, и просто из необходимости до сих пор хранить некоторые секреты.
Кстати, сами американцы спустя несколько лет после шпионского скандала сняли сериал, в котором прототипами главных героев стали Елена и Андрей с сыновьями. Называется сериал «Американцы», и его действие разворачивается в начале 1980-х годов в период холодной войны. Два советских офицера КГБ вместе с двумя детьми под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рейгана. «Подставной брак Филлипа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в контрразведке», — таково краткое описание фильма.
По мнению Елены Вавиловой, образ русской женщины-разведчицы получился ярким, но искаженным. Офицеры российской разведки показаны людьми боевыми, использующими оружие, готовыми убить людей, если это потребуется. Чтобы привлечь внимание зрителей, из шпионской истории создали боевик. И этот сериал был одной из причин, побудивших Елену написать книгу о женщине-разведчице.
С точки зрения психологии, создатели сериала – молодцы, им удалось показать много интересных моментов. Там и ситуация с детьми очень хорошо раскрыта, но хотелось этому сериалу противопоставить что-то и с нашей стороны. Показать человека в профессии разведчика-нелегала. Особенно женщину, которая выполняет важное задание. Была идея уйти от боевика и показать ежедневную жизнь разведчика. Хотя мы понимаем, что молодежь ждет каких-то приключений и неожиданных поворотов. У нас они будут, мы это обещаем, — говорит Елена.
Она уточнила, что вместе с Андреем Бронниковым планирует написать целую серию книг, которые продолжат историю о женщине-разведчице.
Родители Елены Станислав Платонович и Светлана Константиновна Вавиловы – преподаватели ТПУ. В Томске многие их знают, потому что Станислав Платонович – знаток музыкальной жизни Томска и был ведущим передачи томского телевидения «Старые мелодии». Поэтому, естественно, на встрече прозвучал вопрос — а как же родители? Как с ними общались?
Кто и как работал с родителями, пусть это останется тайной. Связь у нас была нечастой. Мы писали письма и передавали зашифрованными в центр. Это было краткое описание последних событий нашей жизни. Шифровки распечатывали и передавали им, объясняя, что настоящее письмо мы не можем послать. Информация родителям обычно приходила месяц спустя после тех событий, которые мы описывали. Родители писали нам тоже письма и отправляли на почтовый ящик в Москве. Впоследствии выжимка из этого письма приходила нам опять же в шифровке. На встречах с представителями нашего центра, а такие у нас бывали, московские руководители привозили нам рукописные письма от родителей. Мы должны были их прочитать, и их тут же уничтожали прямо при нас. Такая у нас была связь – эпизодичная, и, конечно, о многих новостях родители узнавали где-то месяц спустя. О рождении внуков они узнали через 2-3 недели после того, как это произошло. О печальных событиях мы тоже узнавали позже. Да, это грустно, тяжело и, конечно, мы переживали. Но такова была наша судьба. Сейчас стараемся как-то это восполнить – позвонить, написать сообщение, приехать, — ответила на вопрос из зала Елена.
Родители Елены сказали, что долгое время считали: у дочери с ее мужем просто бизнес где-то в Австралии и есть сложности с коммуникацией. Так им все объясняла Елена. О том, как все обстоит на самом деле, они узнали только в момент, когда разразился шпионский скандал.
Что касается сыновей, то, конечно, для них это был большой шок и стресс, — рассказала Елена. — ФБРовцы арестовали Елену и Андрея на глазах у детей в день рождения сына, надели наручники и вывели из дома. Потом был суд, и сыновья присутствовали на одном заседании. Родители посоветовали сыновьям уехать в Москву, и, конечно, для них этот переезд был психологически очень трудным. Они не знали русского языка и почти ничего не знали о России. Только из американских фильмов.
Постепенно, поскольку у нас с ними были дружественные отношения, мы объяснили им наш выбор и нашу позицию, — говорит Елена.—Они нас поняли. Сейчас прошли уже годы и они стали лучше понимать наши реалии здесь. Но тем не менее они до сих пор ищут свою идентичность, кто они на самом деле. Они говорят: да, мы понимаем, что у нас русская кровь от родителей, но мы родились в другой стране и впитали другой менталитет. Пока Россию они воспринимают как страну их родителей. С уважением, но и с критикой коррупции, беспорядка, людей, которые не выполняют законы. Это им совсем не близко.
Оба сына Елены пытаются сейчас через суды вернуть канадское гражданство, на которое формально имеют право, сохранили дружеские связи со многими американскими приятелями. Хотя не со всеми.
Подробнее о детях томских разведчиков, прежняя жизнь которых закончилась, когда Елену и Андрея арестовали на их глазах, можно прочитать в статье корреспондента «The Guardian» Шона Уокера «День, когда мы узнали, что наши родители — русские шпионы».
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