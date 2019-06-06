Томичка Елена Вавилова представила автобиографический роман о семье разведчиков-нелегалов

Полковник разведки, участница одного их самых громких шпионских скандалов ХХI века Елена Вавилова презентовала свой автобиографический роман «Женщина, которая умеет хранить тайны» в родном городе Томске. 23 года Елена вместе с мужем Андреем Безруковым (оба — выпускники истфака ТГУ) работали разведчиками-нелегалами в разных странах и в 2010 году были разоблачены в США. Елена Вавилова, которую в США знали как Трэйси Ли Фоули, была одной из десяти разведчиков, которые признались в совершении вменяемых им преступлений и были обменяны на четырех российских граждан. Среди них бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и ученый Игорь Сутягин , жена которого, как выяснилось на презентации книги, тоже родом из Томска.

Соавтором книги стал томский писатель Андрей Бронников, который в прошлом служил в спецназе и был разведчиком ГРУ. Книга была написана за полгода и вышла в издательстве «Эксмо». На презентации в Доме ученых полковник разведки Елена Вавилова рассказала, что книга написана как роман, потому что в соглашение об обмене в 2010 году США включили пункт, по которому все гонорары от публикаций или экранизаций реальной истории должны принадлежать американцам, и просто из необходимости до сих пор хранить некоторые секреты.





Кстати, сами американцы спустя несколько лет после шпионского скандала сняли сериал, в котором прототипами главных героев стали Елена и Андрей с сыновьями. Называется сериал «Американцы», и его действие разворачивается в начале 1980-х годов в период холодной войны. Два советских офицера КГБ вместе с двумя детьми под видом американцев заселяются в пригород Вашингтона сразу после того, как президентом избирают Рейгана. «Подставной брак Филлипа и Элизабет с каждым днем становится все более настоящим и эмоциональным, несмотря на эскалацию холодной войны и опасные отношения, которые они должны поддерживать с сетью шпионов и информаторов. Напряжение нарастает, когда появляется новый сосед Стэн, агент ФБР, который работает в контрразведке», — таково краткое описание фильма.





По мнению Елены Вавиловой, образ русской женщины-разведчицы получился ярким, но искаженным. Офицеры российской разведки показаны людьми боевыми, использующими оружие, готовыми убить людей, если это потребуется. Чтобы привлечь внимание зрителей, из шпионской истории создали боевик. И этот сериал был одной из причин, побудивших Елену написать книгу о женщине-разведчице.