Томичи жалуются на размер выплат при расселении из аварийного жилья

Томичи, чьи дома признаны аварийными и подлежат расселению, нередко сталкиваются с тем, что им не хотят выплачивать компенсацию за земельный участок возле аварийного дома. Так, с подобной проблемой столкнулись жители аварийных домов по адресам Урожайный, 26а, Соляной, 2, Пушкина, 12, а также на улице Розы Люксембург, 47. Люди недовольны низкой компенсацией за жилье и участок.

«Жителям не хотят выплачивать компенсацию за земельный участок около многоквартирного дома, признанного аварийным, — комментирует член регионального штаба ОНФ, юрист в сфере ЖКХ и жилищно-коммунального законодательства Владимир Фурсин . — Людям мы всегда рекомендуем выяснить, имеет ли границы участок, на котором расположен дом. Если их нет, то, скорее всего, денежная выплата за землю будет символической. Границы должны устанавливать органы местного самоуправления в соответствии с постановлением правительства. Власти на местах, как правило, не оказывают помощи собственникам жилья в оформлении земельного участка под многоквартирным домом и придомовой территории. Поэтому мы рекомендуем собственникам самим нанять кадастрового инженера, который установит им границы придомовой территории. Нужно утвердить их на общем собрании дома, и это решение будет обязательным для исполнения. Тогда при расселении собственникам, помимо компенсации за квартиру, должны сделать выплату за землю».

Кроме того, собственники нередко сталкиваются с ошибками в оценке и заниженной стоимостью выкупа жилых помещений. Томские эксперты ОНФ предложили местным властям своевременно ставить на кадастровый учет земельные участки под аварийными домами.





В 2019 году в Томске планируется расселить 11,48 тыс. кв. метров аварийного жилья — это 302 квартиры, где проживает 860 человек. В настоящее время в областном центре идет подготовка к конкурсным процедурам для закупки нового жилья. На эти цели заложено 492,145 млн рублей. При этом, 35 млн рублей власти потратят на компенсации, так как часть собственников пожелала вместо нового жилья получить выплаты.