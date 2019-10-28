Томичи жалуются на опасности по дороге в школы и детские сады

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Городские депутаты подняли вопрос безопасности подходов к школам и детсадам. После публикации новости томичи сообщили о том, какие опасности подстерегают их детей по дороге к знаниям. Жалобы поступили в редакцию ТВ2 и в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Ранее активисты ОНФ направили обращение к заммэра Евгению Сурикову, где указали 14 опасных дорожных участков вблизи образовательных учреждений города Томска.

Публикуем обращения, которые поступили в редакцию:

​Людмила: Мы живем в поселке Нижний Склад. Дорога от дома до школы проходит по дамбе, где ходят автобусы и машины, в том числе и большие (лесовозы). А на дороге большие кусты, за которыми не видно, есть машина или нет. Дорога неосвещенная. Утром идем с фонариком, так как учимся с 8.00 и дети идут в школу к 7.30.

Олег: Если идти до 47-й школы по улице Потанина, то там и изнасиловать, и убить можно. Да и при желании закопать.

Юнона: Очень опасная улица Гоголя — от улицы Алтайской до улицы Лебедева. Дети по этой дороге идут в школу № 12 и «Перспектива». Но там большой поток машин, страшно ходить.

Анна: Я мама первоклашки, которая учится в школе № 45 Томска. Хоть там и стоит знак одностороннего движения, это никому не мешает проезжать под кирпич. Также дети вынуждены из-за стройки ходить прямо по проезжей части, где ограничение 40 км/ч, что очень много для данного участка. По улице Челюскинцев, по которой дети идут в школу, также ходить небезопасно. Кроме того, утром, объезжая пробку на Сибирской, многие автолюбители срезают дорогу по дворам. Трафик проезда машин увеличивается, тем самым угрожая жизни и здоровью детей, идущих в школу, так как водители торопятся и несутся сломя голову, дети, обрызганные из луж, сейчас скользят на льду. Есть угроза того, что не ровен час и кто-то попадет под колеса. Прошу рассмотреть вопрос о шлагбаумах во дворах дабы пресечь проезд машин со стороны Сибирской. А также построить пешеходную зону для детей.

Также жалобы поступили и в региональный ОНФ:

«Хотелось бы обратить внимание на дорогу к школе № 30 между домами по ул. Говорова, 62 и Говорова, 64. Наши дети вынуждены ходить в школу и обратно домой в полной темноте. Здесь нет ни одного фонаря», — рассказала жительница микрорайона Светлана Смирнова.

Кроме того, жалуются на трудности по дороге в Лицей № 7 от улицы Говорова.

«От домов ул. Говорова, 33-43 с июля невозможно пройти в сторону Лицея № 7 по причине того, что ведется ремонт теплотрассы. В связи с этим пешеходный путь перекопан, фонари снесены. Детям приходится идти по дороге, по которой передвигаются машины. Они вынуждены идти либо по грязи и лужам, либо прямо под колесами автомобилей».

«Дорога, по которой дети ходят в школу № 40 на улице Никитина. Там всегда было ограждение между тротуаром и проезжей частью, которое убрали незадолго до начала учебного года. Обещали отремонтировать его и вернуть, но до сих пор его нет. Скоро гололед, страшно за детей. Там стали теперь парковаться машины, детям ходить негде. Ребятишки выходят на проезжую часть. Сейчас темнеет рано, и все это представляет опасность», — рассказала томичка Татьяна.

Об этой же проблеме в томское региональное отделение ОНФ просигнализировал еще один житель этого микрорайона.

«Путь в школу № 40 со стороны улицы Никитина. Направление от ул. Киевская до входа на территорию школы. Отсутствует нормальный безопасный тротуар, нет ограждения. Здесь паркуются автомобили, что существенно затрудняет проход по тротуару. Безопасность детей под угрозой. Скоро эта ситуация усугубится снежными сугробами», — отметил Александр Табашников.

«Между домами на ул. Бирюкова, 12 и Бирюкова, 6 в микрорайоне Солнечный есть пешеходная дорожка, ведущая к пешеходному переходу через проезжую часть и далее к школе № 58. Эту дорожку автомобилисты превратили в проезжую часть. Каждое утро и в течении всего дня пешеходы, в том числе и дети, идущие в школу и детский сад, рискуют оказаться под колесами автомобиля. Неоднократные жалобы в ГИБДД и администрацию Октябрьского района результатов не дали. Знак «пешеходная дорожка» до сих пор не установлен. Вся переписка с данными организациями сохранена», — рассказала Марина Сигатова.

«Проблемный участок рядом с детским садом № 57 (2-й корпус) по ул. Розы Люксембург, 38/2. Но там постоянно куча машин стоит и движение активное. Это фото сделано 24.10 в 17.00 почти. Ходила забирать ребенка из сада. Напротив входа стройка и рядом с садом стройка или ремонт, но никого нет и все открыто», — сообщила Римма Абатулина.