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09 марта,
2019
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Новости

Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

UPD 19:30


В редакцию ТВ2 поступил официальный комментарий от пресс-службы ООО «Томскнефтехим»:


«Произошла кратковременная остановка производства мономеров в связи с отладкой части оборудования. Ведутся пусковые операции. Выход на режим ориентировочно состоится в 20:00. Томичи могут наблюдать сажевое горение, что предусмотрено технологическими регламентами. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена».

Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Фото: Андрей Тютюшев

В редакцию ТВ2 поступил звонок от жителя Северска Евгения. Из окна его дома на улице Ленинградской, 34 второй день виден обильный черный дым от факельной вышки комплекса по производству полимеров «Томскнефтехима». О том же сообщают пользователи в соцсетях.

Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
Фото: Регион-70 | Томск

В ГУ МЧС по Томской области нет информации о том, что дым представляет угрозу. А директор «Томскнефтехима» Максим Рогов не так давно объяснял ТВ2, зачем нужен факел и почему иногда из него идет черный дым.

Факел горит всегда в штатном режиме. Внутри находятся горелки, на которые подается топливо, и факел постоянно горит. Фактически это такая система безопасности, при которой в случае плановой или внеплановой остановки производства имеющиеся в системе газы сбрасываются на горелку. Поскольку это углеводородные газы, то при сгорании они выделяют углекислый газ, воду и какое-то количество сажи. От ее количества и зависит цвет дыма, - рассказал Максим Рогов.
Директор ООО «Томскнефтехим» Максим Рогов
Директор ООО «Томскнефтехим» Максим Рогов

По словам главы «Томскнефтехима», в воздух поступают безопасные продукты горения. Такие факелы установлены на всех нефтехимических производствах как часть системы безопасности, которая предотвращает выброс в атмосферу взрывоопасных и токсичных веществ. К тому же рассеивание газов происходит на высоком от земли уровне — 120 метров. По этой же причине дым видно с самых разных точек в городе — факельная установка достаточно высокая.

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