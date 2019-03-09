Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено

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UPD 19:30

В редакцию ТВ2 поступил официальный комментарий от пресс-службы ООО «Томскнефтехим»:

«Произошла кратковременная остановка производства мономеров в связи с отладкой части оборудования. Ведутся пусковые операции. Выход на режим ориентировочно состоится в 20:00. Томичи могут наблюдать сажевое горение, что предусмотрено технологическими регламентами. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена».

Фото: Андрей Тютюшев

В редакцию ТВ2 поступил звонок от жителя Северска Евгения. Из окна его дома на улице Ленинградской, 34 второй день виден обильный черный дым от факельной вышки комплекса по производству полимеров «Томскнефтехима». О том же сообщают пользователи в соцсетях.



Фото: Регион-70 | Томск

В ГУ МЧС по Томской области нет информации о том, что дым представляет угрозу. А директор «Томскнефтехима» Максим Рогов не так давно объяснял ТВ2, зачем нужен факел и почему иногда из него идет черный дым.

Факел горит всегда в штатном режиме. Внутри находятся горелки, на которые подается топливо, и факел постоянно горит. Фактически это такая система безопасности, при которой в случае плановой или внеплановой остановки производства имеющиеся в системе газы сбрасываются на горелку. Поскольку это углеводородные газы, то при сгорании они выделяют углекислый газ, воду и какое-то количество сажи. От ее количества и зависит цвет дыма, - рассказал Максим Рогов.