Томичи жалуются на черный дым над «Томскнефтехимом». Объясняем, почему это не опасно. Обновлено
UPD 19:30
В редакцию ТВ2 поступил официальный комментарий от пресс-службы ООО «Томскнефтехим»:
«Произошла кратковременная остановка производства мономеров в связи с отладкой части оборудования. Ведутся пусковые операции. Выход на режим ориентировочно состоится в 20:00. Томичи могут наблюдать сажевое горение, что предусмотрено технологическими регламентами. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена».
В редакцию ТВ2 поступил звонок от жителя Северска Евгения. Из окна его дома на улице Ленинградской, 34 второй день виден обильный черный дым от факельной вышки комплекса по производству полимеров «Томскнефтехима». О том же сообщают пользователи в соцсетях.
В ГУ МЧС по Томской области нет информации о том, что дым представляет угрозу. А директор «Томскнефтехима» Максим Рогов не так давно объяснял ТВ2, зачем нужен факел и почему иногда из него идет черный дым.
По словам главы «Томскнефтехима», в воздух поступают безопасные продукты горения. Такие факелы установлены на всех нефтехимических производствах как часть системы безопасности, которая предотвращает выброс в атмосферу взрывоопасных и токсичных веществ. К тому же рассеивание газов происходит на высоком от земли уровне — 120 метров. По этой же причине дым видно с самых разных точек в городе — факельная установка достаточно высокая.
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