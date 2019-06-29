Томичи «забьют» на наркотики ради будущего на Дне молодежи

Томичи смогут выразить свое отношение к наркотикам на акции, которая пройдет 30 июня с 16:00 до 20:00 на площади Ново-Соборной.

Акция «Забей на наркотики, табак, алкоголь ради будущего» приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.