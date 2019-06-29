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29 июня,
2019
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Томичи «забьют» на наркотики ради будущего на Дне молодежи

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичи смогут выразить свое отношение к наркотикам на акции, которая пройдет 30 июня с 16:00 до 20:00 на площади Ново-Соборной.

Акция «Забей на наркотики, табак, алкоголь ради будущего» приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Томичи «забьют» на наркотики ради будущего на Дне молодежи
Фото: ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики"

«Томичи и гости города смогут выразить свое отношение к употреблению табака, алкоголя и наркотиков конкретным действием - забить гвоздь с ленточкой. Цвет ленточек символизирует отношение к курению, алкоголю, наркотикам: синий – «я за»; желтый – «мне все равно»; красный – «я против»», — говорится в сообщении Центра медпрофилактики.


Для томичей будет работать фотозона, где участники акции смогут сфотографироваться с лозунгом о ЗОЖ.


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