Томичи за январь выпили по 236 мл вина на каждого жителя области

Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) изучил потребление вина в регионах и озвучил статистику. В ней отражены показатели роста продаж напитка в январе 2019 года в магазинах, потребление на душу населения и потребление в сравнении со средним по России, изменение статистики продаж с января 2018 по январь 2019 года.





Согласно этим данным, в магазинах Томской области на январь 2019 года продали 25 308 литров вина, доля региона составила 0,70%. Цифры потребления напитка на январь 2019 года на 103,3% процента выше, чем на тот же месяц 2018 года. Потребление на душу населения в нашем регионе — по 0,236 литров.