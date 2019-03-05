Томичи за январь выпили по 236 мл вина на каждого жителя области
Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) изучил потребление вина в регионах и озвучил статистику. В ней отражены показатели роста продаж напитка в январе 2019 года в магазинах, потребление на душу населения и потребление в сравнении со средним по России, изменение статистики продаж с января 2018 по январь 2019 года.
Согласно этим данным, в магазинах Томской области на январь 2019 года продали 25 308 литров вина, доля региона составила 0,70%. Цифры потребления напитка на январь 2019 года на 103,3% процента выше, чем на тот же месяц 2018 года. Потребление на душу населения в нашем регионе — по 0,236 литров.
Среди регионов России больше всего вина в январе 2019 года выпили жители Ненецкого автономного округа — 0,65 литров на душу населения. На втором месте по потреблению вина Санкт-Петербург — 0,5 л. Третье место поделили Московская область, Карелия и Мурманская область, где в течение месяца на каждого жителя в среднем пришлось 0,4 л.
Меньше всего вином интересуются на Северном Кавказе. Житель Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии за январь выпил менее 20 г напитка.
В СФО средняя цифра потребления вина ниже, цем в Центральном округе: 188 мл на жителя и 317 мл соответственно. В Новосибирской области на душу населения приходится 254 мл вина, в Кемеровской — 190 мл, Омской — 187 мл, Иркутской — 246 мл, Республике Алтай — 163 мл.
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