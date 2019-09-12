Томичи взяли золото на чемпионате России по рафтингу

Томская команда стала победителем этапа чемпионата России по рафтингу, сообщает пресс-служба областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту. Соревнования проходят на реке Вуокса, в 80 км от Санкт-Петербурга.
Томскую область на чемпионате представляет команда «Томск-Одиссей». По итогам первого дня томские рафтеры победили в дисциплине «параллельный спринт».
Спортсменам предстоит принять участие в заплывах по категориям R4 (рафт четырехместный) и R6 (рафт шестиместный).
Помимо томичей, в чемпионате участвуют 23 мужских и 8 женских команд из 14 регионов страны. Победители соревнований попадут в команду сборной России по рафтингу.