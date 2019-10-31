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31 октября,
2019
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Новости

Томичи взяли командное золото на всероссийском турнире по панкратиону

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В минувшие выходные в Новосибирске прошел IX Всероссийский турнир по панкратиону «Воины России». Команда томичей из 15 человек заняла на нем первое место, сообщается на сайте областного департамента по молодежной политике, культуре и спорту. 

Томичи взяли командное золото на всероссийском турнире по панкратиону
Фото: depms.ru

В турнире участвовали более 330 спортсменов из 18 регионов страны, томская команда выступила в составе 15 человек. За призовые места спортсмены боролись со сборными Кемеровской и Новосибирской областей.

Это первый командный успех на всероссийских турнирах по панкратиону для сборной Томской области, — говорится в сообщении. — Последний раз в истории всероссийских турниров по панкратиону  Томская область занимала призовое командное место лишь в 2004 году на первенстве России - тогда наши спортсмены стали третьими, уступив сборным Дагестана и Новосибирской области.

Томичи взяли командное золото на всероссийском турнире по панкратиону
Томичи взяли командное золото на всероссийском турнире по панкратиону
Томичи взяли командное золото на всероссийском турнире по панкратиону

Турнир в Новосибирске стал этапом на пути к чемпионату мира по панкратиону. В составе сборной России четверо томичей будут выступать на нем с 14 по 17 ноября. 

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