Томичи взяли командное золото на всероссийском турнире по панкратиону

Это первый командный успех на всероссийских турнирах по панкратиону для сборной Томской области, — говорится в сообщении. — Последний раз в истории всероссийских турниров по панкратиону Томская область занимала призовое командное место лишь в 2004 году на первенстве России - тогда наши спортсмены стали третьими, уступив сборным Дагестана и Новосибирской области.