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08 июля,
2019
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Томичи выйдут на пикет против роста тарифов ЖКХ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске 9 июля пройдет пикет против роста тарифов на коммунальные услуги. Там же организаторы планируют собирать подписи за отставку мэра города Ивана Кляйна.

«Мы протестуем против повышения тарифа, — рассказывает Галина Шергина. — Такое повышение противоречит постановлениями правительства России и Жилищному кодексу, где сказано, что рост тарифов на коммунальные услуги не может быть более 2-5 %. Формально нам это объясняют необходимостью реализации «инвестиционных программ», но такие обещания давались давно и ни к чему не привели». 


Пикет пройдет 9 июля по адресу Плеханова, 4. Начало в 17:20.

Томичи выйдут на пикет против роста тарифов ЖКХ

Напомним, в 2019 году тарифы на ЖКХ изменялись дважды. В январе средний рост тарифов в Томской области составил 1,7 %. Во втором полугодии плата за ЖКХ увеличилась от 2,34 % до 15 %. Больше всего подорожали холодная вода и водоотведение — на 15 %.


Такое подорожание связано с тем, что «Томскводоканал» разработал инвестиционную программу. За пять лет компания планирует вложить в сети около миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпрограммы будет модернизирована насосная станция на улице Кирпичной, обеспечивающая водой северную часть города (Октябрьский и часть Ленинского районов), переложены сети, построены две сливные станции. В компании отмечали, что в тариф будет заложена инвестсоставляющая.


В свою очередь специалисты департамента тарифного регулирования подчеркивают, что новый тариф на холодную воду и водоотведение не приводит к превышению среднеобластного индекса изменения платы, а значит, соответствует Жилищному кодексу.

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