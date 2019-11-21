Томичи выстроились в очередь за медсправками для водительских прав

В Томском областном наркодиспансере огромная очередь из людей, которые хотят получить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. С 22 ноября заработает новый порядок получения справки и документ может стать дороже.

По словам томичей, ожидание занимает минимум час. При этом очередь только растет. Многие уезжают, не дождавшись своей очереди.

Новый порядок медосвидетельствования водителей заработает с 22 ноября. Россияне будут в обязательном порядке проходить тест на хронический алкоголизм.





Если при прохождении теста у гражданина выявится концентрация CDT выше 1,2 %, то его направят в наркодиспансер. Там россиянина обследует врач психиатр-нарколог, а медики проведут лабораторные исследования. В результате процедур станет ясно, может ли человек получить водительские права или нет.





Анализ на CDT делается порядка четырех часов, из-за чего водителям придется либо долго ждать результатов, либо дважды приезжать в учреждение, где был сделан анализ. Прохождение этого теста в целом вызовет рост стоимости на получение справки.





Также водителей обяжут сдавать тест на мочу у нарколога. Анализ будет делаться в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ. Если такой тест выявит хоть одно из веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон, барбитурат), россиянину предстоит пройти подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов — хроматографов.





На данный момент исследование биологических жидкостей проводится только в том случае, если врач предварительно увидит у водителя симптомы заболеваний, которые препятствуют управлению автомобилем.





Нововведения приведут к тому, что справка подорожает в несколько раз. Так, в Вологде справка будет стоить 2,9 тысячи рублей, в Костроме — 3,3 тысячи, в Иваново — 4,5 тысячи.





В Томском областном наркологическом диспансере подчеркнули, что до Нового года подорожания справок не предвидится.