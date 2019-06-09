Томичи выиграли гранты РГО на сумму больше 2 млн рублей

Русское географическое общество (РГО) подвело итоги конкурса грантов в 2019 году. Среди победителей оказались Томский государственный университет и Томское отделение РГО.





Томскому госуниверситету победу на конкурсе принесла заявка «Уникальные памятники природы Томского Приобья – вклад сибирской природы в сохранение природного наследия России». Проект вуза предполагает изучение природоохранного потенциала уникальных памятников природы Томского Приобья.





Томское областное отделение РГО оказалось среди победителей за проект экспедиции по «Золотому кольцу Сибири». Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма на территории Сибири.





РГО выделит грант за организацию экспедиций и путешествий больше 2 млн рублей, говорится на сайте организации.





На сайте Русского географического общества говорится, что гранты РГО – это целевые денежные средства, предоставляемые физическим и юридическим лицам для проведения научных исследований, издательских образовательных и медиапроектов. Грантовые проекты имеют общественное значение и ориентируются на достижение практического результата.





РГО присуждает гранты на конкурсной основе ежегодно, начиная с 2010 года.





Напоминаем, ТВ2 проводит сбор средств на экспедиции вдоль реки Парабель и в Максимкин Яр. История «Экспедиций ТВ2» и «Уходящей натуры» длится более 15 лет. Съемочные группы ТВ2 совершили больше 70 путешествий, сняли сотни репортажей и смонтировали более 60 документальных фильмов. Бюджет экспедиции вдоль реки Парабель составляет 35 тысяч рублей, в Максимкин Яр — 30 тысяч рублей.