Томичи выиграли чемпионат мира по спортивному туризму

Томские спортсмены из клуба «Амазонки» при ТПУ заняли первое место на чемпионате мира по спортивному туризму.





По информации пресс-службы вуза, чемпионат проводился в разных видах – автомобильном, велосипедном, водном, горном, лыжном, парусном, мото и пешем туризму.





На протяжении 2018 года спортсмены проходили маршруты разных категорий сложности. Для учета результатов судьи принимали отчеты с маршрутов в виде фотографий и фотоматериалов. Оценки выставлялись с учетом разных параметров – сложности, новизны, опасности и других.