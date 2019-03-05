Томичи выиграли чемпионат мира по спортивному туризму
Томские спортсмены из клуба «Амазонки» при ТПУ заняли первое место на чемпионате мира по спортивному туризму.
По информации пресс-службы вуза, чемпионат проводился в разных видах – автомобильном, велосипедном, водном, горном, лыжном, парусном, мото и пешем туризму.
На протяжении 2018 года спортсмены проходили маршруты разных категорий сложности. Для учета результатов судьи принимали отчеты с маршрутов в виде фотографий и фотоматериалов. Оценки выставлялись с учетом разных параметров – сложности, новизны, опасности и других.
«Водный маршрут — это традиционно сильная для томичей дисциплина. Спортсмены представляли маршрут четвертой категории сложности по Восточному Саяну. Маршрут набрал максимальные баллы по напряженности, новизне и полезности», — рассказала представитель пресс-службы клуба ТПУ Мария Червач.
Отметим, Фархат Гайсин, входивший в команду, также взял серебро чемпионата в составе сборной Украины, прошедшей горный маршрут наивысшей категории сложности в Фанских горах. Еще один спортсмен турклуба Евгений Горюнов занял третье место в категории «Маршрут авто-мото, четвертой категории сложности» в составе спортивной группы, представляющей Томск.
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