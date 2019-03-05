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05 марта,
2019
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Томичи выиграли чемпионат мира по спортивному туризму

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские спортсмены из клуба «Амазонки» при ТПУ заняли первое место на чемпионате мира по спортивному туризму.


По информации пресс-службы вуза, чемпионат проводился в разных видах – автомобильном, велосипедном, водном, горном, лыжном, парусном, мото и пешем туризму.


На протяжении 2018 года спортсмены проходили маршруты разных категорий сложности. Для учета результатов судьи принимали отчеты с маршрутов в виде фотографий и фотоматериалов. Оценки выставлялись с учетом разных параметров – сложности, новизны, опасности и других.

«Водный маршрут — это традиционно сильная для томичей дисциплина. Спортсмены представляли маршрут четвертой  категории сложности по Восточному Саяну. Маршрут набрал максимальные баллы по напряженности, новизне и полезности», — рассказала представитель пресс-службы клуба ТПУ Мария Червач.

Томичи выиграли чемпионат мира по спортивному туризму

Отметим, Фархат Гайсин, входивший в команду, также взял серебро чемпионата в составе сборной Украины, прошедшей горный маршрут наивысшей категории сложности в Фанских горах. Еще один спортсмен турклуба Евгений Горюнов занял третье место в категории «Маршрут авто-мото, четвертой категории сложности» в составе спортивной группы, представляющей Томск.

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