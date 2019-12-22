Томичи выберут, какие граффити появятся на стенах домов

В Томске идет онлайн-голосование конкурса граффити «Мы рисуем чистоту» на тему экологии. По трем лучшим эскизам создадут граффити на стенах томских зданий.

На конкурс поступило 35 рисунков, шесть из них были отклонены организаторами как несоответствующие заявленным условиям. Голосование открыто за 29 работ.





Проголосовать за понравившиеся эскизы можно до 24 декабря, поставив лайк в группе проекта. Нужно быть зарегистрированным в социальной сети Вконтакте. Работы разместят на стенах томских зданий. Все участники будут отмечены призами. Итоги конкурса подведут 27 декабря.