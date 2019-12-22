Томичи выберут, какие граффити появятся на стенах домов

В Томске идет онлайн-голосование конкурса граффити «Мы рисуем чистоту» на тему экологии. По трем лучшим эскизам создадут граффити на стенах томских зданий.
Фото: vk.com/tomskobl_chistiy_dom
На конкурс поступило 35 рисунков, шесть из них были отклонены организаторами как несоответствующие заявленным условиям. Голосование открыто за 29 работ.
Проголосовать за понравившиеся эскизы можно до 24 декабря, поставив лайк в группе проекта. Нужно быть зарегистрированным в социальной сети Вконтакте. Работы разместят на стенах томских зданий. Все участники будут отмечены призами. Итоги конкурса подведут 27 декабря.
Фото: https://vk.com/tomskobl_chistiy_dom
ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.