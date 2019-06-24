Добрые новости
24 июня,
2019
1
фото
Новости

Томичи выберут двух депутатов областной Думы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жители Томского района и микрорайона Черемошники города выберут депутатов в областную Думу от своих округов. Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью Василия Семкина и избранием Александра Терещенко на пост главы Томского района.

Томичи выберут двух депутатов областной Думы

24 июня окружные избирательные комиссии начали прием документов от кандидатов в областные депутаты. Документы можно сдать не позднее 29 июля 2019 года. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября, сообщается на сайте облизбиркома.

Напомним, 9 сентября прошли местные выборы в Томском, Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах. В Томском районе победил единоросс Александр Терещенко, набрав 44 % голосов

Депутат облдумы, предприниматель Василий Семкин скончался 19 апреля 2019 года на 69-м году жизни. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.