Томичи выберут двух депутатов областной Думы

Жители Томского района и микрорайона Черемошники города выберут депутатов в областную Думу от своих округов. Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью Василия Семкина и избранием Александра Терещенко на пост главы Томского района.
24 июня окружные избирательные комиссии начали прием документов от кандидатов в областные депутаты. Документы можно сдать не позднее 29 июля 2019 года. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября, сообщается на сайте облизбиркома.
Напомним, 9 сентября прошли местные выборы в Томском, Александровском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах. В Томском районе победил единоросс Александр Терещенко, набрав 44 % голосов.
Депутат облдумы, предприниматель Василий Семкин скончался 19 апреля 2019 года на 69-м году жизни.