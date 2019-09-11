Томичи во время экоакции сдали в переработку 2,7 тонны старых батареек

В Томской области завершилась «Неделя сбора батареек с Duracell», сообщает пресс-служба мэрии. За шесть дней экоакции горожане сдали в переработку 2,7 тонны старых батареек.
Одними из самых активных участников акции стали ученики 49-й школы города Томска. За полтора года школьники собрали более 200 килограммов батареек.
Зарядные устройства содержат токсичные химические вещества, попадая на полигоны, они вымываются из почвы дождями, проникают в грунтовые воды, а в жару испаряются, — рассказала преподаватель школы Елена Лысакова. — Это наносит непоправимый вред окружающей среде, а переработка батареек, напротив, приносит большую пользу на производстве.
Контейнер для сбора батареек, стоявший у здания департамента природных ресурсов Томской области (пр. Кирова, 14), отправился в Кемеровскую область. Подобные контейнеры побывают в 35 городах России.
В сборе уже приняли участие Сочи, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Саранск, Ульяновск, Воронеж, Краснодар и другие города.