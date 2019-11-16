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16 ноября,
2019
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Томичи в следующем году полетят по 10-ти льготным направлениям

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Росавиация опубликовала список субсидируемых маршрутов на следующий год. Всего в нем 262 рейса. В перечне присутствуют 10 рейсов, которые связывают Томск с другими городами.

Томичи в следующем году полетят по 10-ти льготным направлениям
Фото: tomskairport.ru

В  2020 году Томская область будет софинансировать маршруты в Абакан и Барнаул, из областного бюджета на это будет выделено 8,9 миллиона рублей. 


Некоторые маршруты открываются впервые. Купить льготные билеты смогут не только студенты, пенсионеры и инвалиды, но и многодетные семьи. 


Улететь по субсидированным билетам из Томска можно будет авиакомпанией «СиЛа» в Кызыл, Барнаул, Новокузнецк и Абакан. Также будут субсидированы перелеты из Томска в Казань (Utair), Екатеринбург («РусЛайн»), Иркутск («ИрАэро»), Тюмень («Ангара»), Новосибирск (S7) и Красноярск («НордСтар»).


Ранее стало известно на пресс-конференции, посвященной развитию маршрутной сети полетов, что из Томска будут осуществляться полеты в Новокузнецк. 


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