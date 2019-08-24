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24 августа,
2019
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Томичи в Instagram: «У вас есть горячая вода? Тогда мы едем к вам»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томичи выложили в Instagram фото, на которых молодые люди в полотенцах протестуют против отключения горячей воды. 

В мэрии отмечают, что  часть домов Томска остаются без горячей воды из-за работы ТСЖ.


«Часть домов Томска остаются без горячего водоснабжения по причине невыполнения жилищными организациями мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме, и, как следствие, не у всех ТСЖ подписаны акты готовности», — сообщили в мэрии. 

Томичи в Instagram: «У вас есть горячая вода? Тогда мы едем к вам»

По данным сайта «ТомскРТС»,  в настоящее время в ремонт выведены 100 % тепловых сетей города. На 412 километрах теплосетей работы завершены, что составляет 65 % от общей протяженности теплотрасс. Всего с начала кампании по ремонту тепловых сетей города выявлено 1,67 тысячи дефектов, большая часть из которых уже устранена. Горячее водоснабжение возобновлено в 1,9 тыс. домов города.

Томичи в Instagram: «У вас есть горячая вода? Тогда мы едем к вам»

Напомним, в 2019 году в Томске нашли на 20 % больше повреждений на теплосетях. Технический директор «ТомскРТС» Борис Горяйнов отметил, что в Томске несколько проблемных точек ремонта, где специалисты не укладываются в сроки и задерживают подачу горячей воды.


Борис Горяйнов добавил, что в целом на летние ремонтные работы в этом году потратят около 500 млн рублей. «Сумма внушительная, но я предположу, что она недостаточная. Этих ресурсов не хватает, чтобы своевременно обновлять сети», — отметил он.


По информации мэрии, в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.


Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать  АО «ТомскРТС» по телефону диспетчерской службы +7 (3822) 73-85-78.


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