Томичи в Instagram: «У вас есть горячая вода? Тогда мы едем к вам»

Томичи выложили в Instagram фото, на которых молодые люди в полотенцах протестуют против отключения горячей воды.

«Часть домов Томска остаются без горячего водоснабжения по причине невыполнения жилищными организациями мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме, и, как следствие, не у всех ТСЖ подписаны акты готовности», — сообщили в мэрии.

По данным сайта «ТомскРТС», в настоящее время в ремонт выведены 100 % тепловых сетей города. На 412 километрах теплосетей работы завершены, что составляет 65 % от общей протяженности теплотрасс. Всего с начала кампании по ремонту тепловых сетей города выявлено 1,67 тысячи дефектов, большая часть из которых уже устранена. Горячее водоснабжение возобновлено в 1,9 тыс. домов города.

Напомним, в 2019 году в Томске нашли на 20 % больше повреждений на теплосетях. Технический директор «ТомскРТС» Борис Горяйнов отметил, что в Томске несколько проблемных точек ремонта, где специалисты не укладываются в сроки и задерживают подачу горячей воды.





Борис Горяйнов добавил, что в целом на летние ремонтные работы в этом году потратят около 500 млн рублей. «Сумма внушительная, но я предположу, что она недостаточная. Этих ресурсов не хватает, чтобы своевременно обновлять сети», — отметил он.





По информации мэрии, в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора направлено обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ, по фактам ненадлежащего предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по 63 многоквартирным домам.





Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать АО «ТомскРТС» по телефону диспетчерской службы +7 (3822) 73-85-78.





Читайте по теме:

​



«ТомскРТС» заменит 15 км изоляции на трубопроводах в подвалах домов

ТомскРТС: В 2019 году в Томске нашли на 20 % больше повреждений на теплосетях. Фото

ФАС подозревает «ТомскРТС» в нарушении антимонопольного законодательства​

Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе