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14 февраля,
2019
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Томичи стали в два раза чаще подавать заявления о банкротстве

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

В 2018 году жители Томской области 777 раз обращались в Арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами, что на 50% больше, чем пять лет назад. Такие данные обнародовал Арбитражный суд в докладе об итогах работы в минувшем году.


«В отчетном году поступило 777 заявлений о признании должника банкротом <...>, из них  в отношении граждан – 369, юридических лиц – 285,  индивидуальных предпринимателей – 123. К производству принято – 645 заявлений, возбуждено 584 дела, из них  в отношении   граждан – 307, юридических лиц – 185, индивидуальных предпринимателей – 92», –  говорится в отчете. 


При этом 43% заявлений в суд подали сами должники, в основном из числа физических лиц, 39% – кредиторы, преимущественно юридические лица. Еще 18% заявлений в арбитраж поступило от уполномоченных органов. 


Из всех полученных заявлений суд принял к производству 645 и возбудил 584 дела, большую часть в отношении гражданских лиц. Рассмотрено в арбитраже – 483 дела. Одно дело о банкротстве должника юридического лица было выявлено как преднамеренное.


Добавим, в суде отмечают ежегодный рост числа заявлений о банкротстве. 

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