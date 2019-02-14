Томичи стали в два раза чаще подавать заявления о банкротстве

В 2018 году жители Томской области 777 раз обращались в Арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами, что на 50% больше, чем пять лет назад. Такие данные обнародовал Арбитражный суд в докладе об итогах работы в минувшем году.





«В отчетном году поступило 777 заявлений о признании должника банкротом <...>, из них в отношении граждан – 369, юридических лиц – 285, индивидуальных предпринимателей – 123. К производству принято – 645 заявлений, возбуждено 584 дела, из них в отношении граждан – 307, юридических лиц – 185, индивидуальных предпринимателей – 92», – говорится в отчете.





При этом 43% заявлений в суд подали сами должники, в основном из числа физических лиц, 39% – кредиторы, преимущественно юридические лица. Еще 18% заявлений в арбитраж поступило от уполномоченных органов.





Из всех полученных заявлений суд принял к производству 645 и возбудил 584 дела, большую часть в отношении гражданских лиц. Рассмотрено в арбитраже – 483 дела. Одно дело о банкротстве должника юридического лица было выявлено как преднамеренное.





Добавим, в суде отмечают ежегодный рост числа заявлений о банкротстве.